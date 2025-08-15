Isla Johnston podría convertirse en la nueva Juana de Arco

La actriz británica, recordada por The Queen’s Gambit, está en conversaciones para encarnar a la legendaria heroína francesa en Jehanne d’Arc, un ambicioso proyecto que Baz Luhrmann prepara junto a Warner Bros.

Hoy 08:29

El aclamado director Baz Luhrmann parece haber encontrado a su protagonista para la esperada Jehanne d’Arc. Según trascendió, la actriz Isla Johnston, conocida por dar vida a la versión joven de Beth Harmon en la serie The Queen’s Gambit, está en conversaciones iniciales para interpretar a Juana de Arco.

La figura histórica, considerada patrona de Francia, lideró a las tropas en el sitio de Orleans y defendió la coronación de Carlos VII durante la Guerra de los Cien Años, antes de ser quemada en la hoguera en el siglo XV.

El guion de la película fue escrito por Luhrmann junto a la dramaturga Ava Pickett, quien realizó una lectura privada del texto para el equipo de Warner Bros. en el icónico Chateau Marmont, el mismo lugar donde se leyó por primera vez el borrador de Rebelde sin causa. La presentación contó además con el apoyo visual de Catherine Martin, diseñadora y socia creativa del director.

La producción había reducido la lista de candidatas a un pequeño grupo de jóvenes actrices antes de inclinarse por Johnston, quien está representada por The Artists Partnership en el Reino Unido y por UTA en Estados Unidos. Desde Warner Bros. no emitieron comentarios, pero el papel podría ser un hito decisivo en la carrera de la intérprete.