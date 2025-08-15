Hallaron muerto a un hombre de 66 años en un hotel alojamiento de Av. Moreno

La víctima, identificada como Nelson Adolfo, llevaba varios días sin dar señales de vida. La policía investiga las causas de su muerte.

Hoy 07:31

El hallazgo de un hombre sin vida en un hotel alojamiento de la capital santiagueña ha conmocionado a la comunidad. Nelson Adolfo, de 66 años, fue encontrado sin vida en un baño del establecimiento ubicado en la intersección de Av. Moreno casi Pedro León Gallo, en pleno centro de la ciudad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según la información proporcionada por la dueña del hotel, Adolfo había ingresado al alojamiento el pasado sábado. Desde entonces, no se tuvo más contacto con él, y los intentos de comunicarse con él fueron infructuosos. La mujer relató que, al escuchar el sonido del agua de la ducha abierta durante la víspera, sospechó que algo no estaba bien. Ante la preocupación, la dueña decidió ingresar al cuarto por la fuerza.

Fue entonces cuando el personal del hotel encontró al hombre tendido en el baño, ya sin vida. El cuerpo presentaba signos de que había estado allí durante un tiempo considerable, lo que generó alarma. La fiscal Silvia Jaime Luna se presentó en el lugar y ordenó que se realicen trabajos de Criminalística y Sanidad Policial para esclarecer las circunstancias de la muerte.

La causa de la muerte aún es incierta, por lo que se dispuso que el cuerpo fuera trasladado a la morgue para la práctica de la autopsia correspondiente. Se espera que los resultados de la autopsia proporcionen más información sobre las posibles causas del deceso.