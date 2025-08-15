Apartaron a la docente de jardín acusada de abusar de dos alumnitos

La maestra de Jardín de Infantes es investigada por la Justicia Penal. Rigen medidas restrictivas y realizarán Cámaras Gesell a dos menores.

Hoy 07:36

La Municipalidad de La Banda dispuso el apartamiento preventivo de una docente de un jardín de infantes municipal, denunciada e investigada por el supuesto abuso de dos niños de tres años.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según informó la Secretaría de Educación bandeña, las autoridades actuaron “conforme a los protocolos vigentes y a las diligencias legales correspondientes”, notificando tanto a la comunidad educativa como a los padres sobre las medidas adoptadas.

El comunicado detalla que el 11 de agosto, por disposición de las autoridades administrativas y ejecutivas municipales, se resolvió separar a la profesional de sus funciones mientras avanzan las actuaciones administrativas y la investigación judicial.

“Se brindó acompañamiento a la comunidad de padres y a la institución, y se puso a disposición de la Justicia toda la colaboración necesaria”, añade el texto oficial.

Te recomendamos: Escándalo en La Banda: allanan un jardín de infantes municipal por dos denuncias de abuso sexual

Las denuncias, que se conocieron públicamente la semana pasada, señalan un presunto abuso sexual simple contra dos menores que asisten a la sala maternal de un jardín del barrio La Fraternidad, en el marco de una causa investigada por la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual Banda, a cargo de la fiscal María Alicia Falcione.

La Justicia ordenó medidas restrictivas para la acusada, como la prohibición de contacto con menores y con el personal de la institución, además del secuestro de elementos informáticos.

En los próximos días, las víctimas serán entrevistadas en Cámara Gesell, según trascendió anoche.