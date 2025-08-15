Julieta Prandi habló de su relación con Emanuel Ortega y reveló su próximo plan juntos

La conductora se mostró renovada y llena de esperanzas tras la condena a su exmarido, Claudio Contardi, a 19 años de prisión por abuso sexual agravado y violencia de género.

Hoy 07:46

Julieta Prandi se mostró renovada y llena de esperanzas tras la condena a su exmarido, Claudio Contardi, a 19 años de prisión por abuso sexual agravado y violencia de género. Durante una videollamada con el programa LAM, la conductora compartió su alegría por los avances en su vida y destacó cómo este proceso judicial la ayudó a renacer: "Nació una nueva Julieta", dijo en varias ocasiones durante el juicio.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Uno de los primeros temas que tocó fue su futuro, con una sonrisa en el rostro. "Mi primer proyecto a futuro es un viaje. Necesito irme a tomar un mojito a una orilla. Es lo único que quiero", expresó con humor, mostrando que ya había dejado atrás las sombras de su pasado doloroso.

Además, Julieta compartió que, al dejar el departamento donde convivía con Contardi, decidió emprender nuevas actividades que había pospuesto. "Me anoté en un curso de cerámica. Era algo que quería hacer a los poquititos meses cuando me fui. Era algo pendiente", contó con entusiasmo, reflejando su necesidad de dedicarse a sí misma y sanar a través de nuevas experiencias.

La conductora también aprovechó la ocasión para hablar sobre su pareja, Emanuel Ortega, y la relación con su familia. "Es una familia muy linda. Son muy lindos ellos. Ni hablar Evangelina (Salazar) y Ramón (Palito)", comentó. Julieta destacó el acompañamiento y apoyo mutuo con Ana Paula Dutil, exesposa de Emanuel, quien ha sido un pilar fundamental en su vida. "Estamos bien. Estamos juntos. Somos una familia ensamblada. Compartimos momentos juntos. Nos apoyamos", subrayó.

Por último, Julieta se mostró feliz de que Ana Paula esté bien, lo que también genera paz en la familia de Emanuel. "Hoy, por suerte, está muy bien ella, así que también es una tranquilidad para Emanuel y para sus hijos, y para mí también. Para todos. Para toda la familia", concluyó, reafirmando que la unidad familiar se ha convertido en uno de los pilares de su bienestar en este nuevo capítulo de su vida.