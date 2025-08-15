Ingresar
WhatsApp mejora sus llamadas grupales: programación, levantar la mano para hablar y reacciones con emojis

Las nuevas funciones se alinean con las herramientas de otras aplicaciones de videollamadas populares como Zoom y Google Meet, brindando más control y facilidad para los usuarios.

Hoy 08:06

WhatsApp acaba de anunciar varias mejoras para las llamadas grupales, una actualización que pretende hacer que las reuniones virtuales y clases en línea sean más dinámicas y funcionales. Las nuevas funciones se alinean con las herramientas de otras aplicaciones de videollamadas populares como Zoom y Google Meet, brindando más control y facilidad para los usuarios.

Una de las novedades más importantes es la opción de programar llamadas grupales con antelación. Ahora, los usuarios pueden organizar encuentros y agregar participantes previamente, al igual que lo hacen en plataformas como Google Meet. La función permite a los usuarios programar la llamada, invitar a contactos, y hasta recibir recordatorios antes de la reunión.

Para acceder a esta nueva función, solo debes ir a la pestaña “Llamadas”, tocar el botón “+” y seleccionar “Programar llamada”. Desde allí podrás invitar tanto a contactos individuales como a grupos enteros. Además, en esta sección podrás ver el listado de asistentes y el enlace para unirte a la llamada.

Otra actualización esperada es la función de “levantar la mano”. Esta opción, que ya había sido anunciada en versiones beta, permite a los usuarios pedir la palabra sin interrumpir a los demás. Cuando quieras hablar, solo tendrás que activar el icono de la mano y así señalizar tu intención de intervenir.

Además, WhatsApp introdujo la posibilidad de enviar reacciones con emojis durante las llamadas. Esta función hace que las conversaciones grupales sean más interactivas y permite a los usuarios mostrar su aprobación o comentario de manera rápida y visual, sin necesidad de interrumpir a los demás participantes.

Como siempre, WhatsApp asegura que todas las llamadas están protegidas con cifrado de extremo a extremo, lo que garantiza la seguridad de la información compartida durante las reuniones.

Las nuevas funciones para llamadas grupales ya han comenzado a implementarse de forma gradual a nivel global. WhatsApp explicó que los usuarios podrán disfrutar de estas opciones en los próximos días.

