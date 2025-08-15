Un alumno de 14 años llevó un arma casera a la escuela y fue descubierto por sus compañeros en Santa Fe

El incidente ocurrió en la escuela N° 707 de barrio Cabal, donde un estudiante de primer año llevó una tumbera, un arma de fabricación casera. El hecho generó alarma entre los alumnos, docentes y padres, y se encuentra en investigación.

Un alumno de 14 años causó alarma en la comunidad educativa de la escuela N° 707, ubicada en el barrio Cabal de la ciudad de Santa Fe, al llevar un arma casera a clases. El hecho, ocurrido durante la tarde del miércoles, puso en alerta a docentes, alumnos y padres.

Según se informó, un grupo de estudiantes se acercó a los directivos para alertar sobre la presencia de un arma en el aula. La rápida intervención de las autoridades permitió confirmar que se trataba de una tumbera, un arma de fabricación casera. Aunque las primeras versiones apuntan a que el arma no estaba lista para disparar, la situación provocó temor y preocupación dentro de la comunidad educativa.

El joven, que cursa primer año, fue retirado del establecimiento por su madre después de que la vicedirectora confirmara la presencia del arma. Las autoridades de la escuela, junto con los directivos, tomaron las medidas pertinentes para asegurar la seguridad de los estudiantes y evitar nuevos incidentes.

El hecho fue comunicado a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital, quien a su vez informó al fiscal de Menores, quien dispuso la intervención de la Secretaría del Menor, la Adolescencia y la Familia. Este organismo convocará a la madre y al joven para continuar con la investigación y llevar a cabo las acciones correspondientes en base a los hechos ocurridos.

Desde el Ministerio de Educación también se activó el protocolo correspondiente ante incidentes de esta naturaleza. Se estableció comunicación inmediata con los delegados regionales, los supervisores educativos, y el equipo socio-educativo del colegio, con el fin de contener la situación y brindar el apoyo necesario a la comunidad educativa.