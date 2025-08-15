Confirmaron que el cadáver hallado en un ropero de Córdoba pertenece a Milagros Bastos, una joven desaparecida en 2024

La Justicia identificó a la víctima encontrada en un ropero de un departamento de Córdoba como Milagros Bastos, de 22 años, desaparecida desde agosto de 2024.

Hoy 08:20

El macabro hallazgo que conmocionó a la ciudad de Córdoba a principios de julio fue confirmado este jueves por la Justicia: el cadáver encontrado en el ropero de un departamento corresponde a Milagros Bastos, una joven de 22 años que fue vista por última vez en agosto del año pasado. El hallazgo se produjo el 5 de julio, cuando dos albañiles, contratados para realizar refacciones en el inmueble, detectaron un olor nauseabundo y decidieron desarmar una pared que tapaba el placard. Fue allí donde descubrieron el cuerpo de la joven, en avanzado estado de descomposición, envuelto en mantas, atado con un cable y cubierto con cemento y cal.

La Fiscalía de Distrito Tres Turno Tres confirmó la identidad de la víctima mediante un cotejo de ADN, que coincidió con las muestras aportadas por los familiares de Milagros. Según el informe forense, la joven habría sido asesinada aproximadamente seis meses antes del hallazgo de su cadáver, aunque aún no se han determinado con precisión las causas de su muerte.

El departamento donde fue encontrado el cuerpo está ubicado sobre la calle Buenos Aires al 300 y pertenece a Jorge Javier Grasso, pero estaba alquilado por su hermano Horacio Antonio Grasso, un expolicía condenado en 2009 a 27 años de prisión por el asesinato de un niño en Salta. Horacio, quien se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria en ese departamento con tobillera electrónica, fue trasladado a la cárcel días antes del hallazgo debido a una violación de las condiciones de su régimen de arresto.

Los albañiles que encontraron el cadáver habían sido contratados por Jorge Javier Grasso, dueño de la propiedad. Al parecer, el ropero estaba ubicado en una habitación cerrada cuya puerta había sido tapada con listones de madera. La Justicia investiga si los trabajadores fueron llevados allí para "limpiar" la escena del crimen.

Por su parte, la Justicia de Córdoba imputó a los hermanos Grasso por su presunta implicación en el crimen de Milagros Bastos. El caso sigue siendo investigado para esclarecer los detalles de cómo ocurrió el asesinato y qué relación tienen los imputados con la víctima.