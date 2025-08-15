Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 15 AGO 2025 | 11º
X
País

Video: un pitbull enfrentó a dos motochorros y evitó un robo

Las cámaras de seguridad registraron la violenta secuencia en un barrio y cómo la reacción del animal frustró el ataque.

Hoy 08:22

La tranquilidad del barrio San Jacinto, en Mar del Plata, se rompió la noche del miércoles cuando dos motochorros armados intentaron asaltar a un vecino que llegaba a su casa.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En su desesperada huida, la víctima embistió con la moto el portón de la casa de enfrente y encontró allí una salvación inesperada: un pitbull de tres años llamado Acero.

“Estábamos mirando tele y escuchamos el golpe. Escuchamos gritos y salí, y el perro salió conmigo”, contó Matías, dueño de la casa y del animal. Según relató, en ese momento gritó para que suelten al muchacho y Acero corrió hacia los agresores, lo que provocó que se escaparan sin poder concretar el robo.

El intento de asalto quedó registrado en las cámaras de seguridad de la zona, que muestran cómo los delincuentes persiguen a la víctima y se alejan a toda velocidad al ver al perro.

Matías explicó que la víctima vive justo enfrente y le alquila un departamento. “Hoy me dijo que se va del barrio por esto que pasó. Es profesor en la Facultad, llega siempre tarde y teme que lo hayan estado estudiando”, señaló.

El vecino aseguró que la inseguridad aumentó en la zona en los últimos meses y que coincide con la usurpación de unos terrenos cercanos. “En ese momento empezaron los robos, sobre todo en casas en construcción, de donde se llevan materiales”, advirtió.

TEMAS Mar del Plata

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Central Córdoba se quedó con el primer duelo ante Lanús en el "Madre de Ciudades" por la Sudamericana
  2. 2. Cuándo es la revancha entre Central Córdoba y Lanús por la Sudamericana y cómo se define la serie
  3. 3. Causa Vialidad: rechazaron el pedido a Cristina Kirchner para suspender la ejecución de sus bienes
  4. 4. Una pareja vivió momentos de terror al ser asaltada y despojada de $3 millones
  5. 5. Intentó asaltar a un automovilista, le quitaron el arma y lo mataron
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT