Milei encabeza este viernes una reunión de Gabinete con el foco en los vetos y el cierre de listas

El encuentro del Presidente y sus ministros está convocado para las 10 en la Casa Rosada, donde también se repasarán temas de gestión.

Hoy 08:31

El presidente Javier Milei convocó a una reunión de Gabinete para este viernes a las 10 de la mañana con el objetivo repasar temas de gestión y la estrategia parlamentaria para blindar los vetos a iniciativas opositoras, antes del cierre de listas para las elecciones nacionales de octubre previsto para el domingo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En los pasillos de Casa Rosada negaron que el encuentro se haya organizado por algún tema en particular y señalaron que será, al igual que las anteriores, para coordinar la gestión.

El mismo se llevará a cabo en el Salón Eva Perón de Casa de Gobierno, con la presencia de todos los ministros más la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el secretario de Comunicación y Medios, Manuel Adorni; la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy; y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

También estará el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien será el encargado de repasar la cuestión parlamentaria tras los recientes reveses para el oficialismo en el Senado y en Diputados, y sobre lo cual el propio Milei encabezó una reciente cena en Olivos con legisladores propios y de bancadas aliadas.

La cumbre será en un día que figura en el calendario como "no laborable" y en el que habrá pocos empleados en la sede gubernamental.

En tanto, el Gobierno organiza para este domingo un acto en conmemoración por la muerte del General José de San Martín en la plaza homónima del barrio porteño de Retiro, aunque aún no estaba claro si iba a asistir el jefe de Estado.