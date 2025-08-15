Charlie Cox califica la temporada 2 de Daredevil Born Again como la final

A pesar de las declaraciones de Charlie Cox, Vincent D’Onofrio sugiere que podría haber una tercera temporada, generando expectativas entre los fans del Universo Marvel.

Hoy 08:29

La segunda temporada de ‘Daredevil: Born Again’ genera expectativas y confusión entre los fans del Universo Marvel, luego de que Charlie Cox, actor que interpreta a Matt Murdock/Daredevil, calificara la próxima entrega como la “temporada final”, mientras que Vincent D’Onofrio, quien da vida a Wilson Fisk/Kingpin, mantiene abierta la posibilidad de una tercera temporada.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Este año se cumplen 10 años desde que Cox debutó como el Diablo de Hell’s Kitchen, un papel que consolidó su lugar en el Universo Cinematográfico Marvel (UCM) pese a la cancelación de su serie original en Netflix. Tras apariciones especiales en ‘Spider-Man: No Way Home’, ‘She-Hulk: Abogada Hulka’ y ‘Echo’, Cox volvió como protagonista de ‘Daredevil: Born Again’, que llegó a Disney+ en abril pasado.

Con la primera temporada ya estrenada, Marvel Television comenzó inmediatamente la producción de la temporada 2, cuyo rodaje ya ha finalizado y está programada para su estreno en 2026. Brad Winderbaum, jefe de Marvel Television, había expresado su intención de convertir la serie en una producción anual, aunque los índices de audiencia de la primera entrega generaron dudas sobre el futuro de la serie.

En la GalaxyCon, Cox comentó sobre la segunda temporada: “Lo que acabamos de hacer en la segunda temporada de ‘Born Again’ creo que es mi favorito de lo que hemos hecho, por un par de razones. Primero, porque es brutal, pero también porque todos los trajes que hemos tenido hasta ahora están representados en los cómics. Pero hay algo en particular que hacemos en esta temporada final que no existe en los cómics. Por eso, es exclusivo de nuestra serie”.

Estas palabras despertaron preocupación entre los seguidores de Marvel, quienes esperaban que la serie continuara más allá de la segunda temporada. Sin embargo, D’Onofrio aclaró la situación a través de Twitter, asegurando que “hay muchas posibilidades de que haya una tercera” y desmintiendo los rumores sobre la cancelación.

Hasta el momento, se conocen algunos detalles de la temporada 2, que traerá de regreso a personajes como Jessica Jones, interpretada por Krysten Ritter, ausente desde 2019, y a Royce Johnson como el detective Brett Mahoney. Además, se espera la continuidad de Jon Bernthal como Frank Castle/Punisher, aumentando la expectativa de los fans para la próxima entrega.

‘Daredevil: Born Again’ volverá a Disney+ en 2026, con una segunda temporada que promete acción, guiños a los cómics y el regreso de grandes personajes del UCM.