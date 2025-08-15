EDESE informó cortes programados para este sábado y el próximo lunes

La Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero continúa realizando obras en toda la provincia.

Para poder efectuar obras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución, se producirán interrupciones en el suministro que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital y a diversas localidades del interior de Santiago del Estero.

Este es el cronograma de cortes informado por EDESE: Sábado 16 de agosto: de 14:00 a 17:00 hs afectando a parte del barrio Centro de la ciudad Capital (comprendido entre Perú, Salta, Roca y Jujuy).

Lunes 18 de agosto: de 14:30 a 17:30 hs afectando a las localidades de Los Soria, Los Acosta, Chaupi Pozo, Ardiles y Los Díaz (dpto. Banda).