SANTIAGO DEL ESTERO | 15 AGO 2025 | 11º
EDESE informó cortes programados para este sábado y el próximo lunes

La Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero continúa realizando obras en toda la provincia.

Hoy 08:33

Para poder efectuar obras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución, se producirán interrupciones en el suministro que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital y a diversas localidades del interior de Santiago del Estero.

Este es el cronograma de cortes informado por EDESE:       Sábado 16 de agosto: de 14:00 a 17:00 hs afectando a parte del barrio Centro de la ciudad Capital (comprendido entre Perú, Salta, Roca y Jujuy).  

Lunes 18 de agosto: de 14:30 a 17:30 hs afectando a las localidades de Los Soria, Los Acosta, Chaupi Pozo, Ardiles y Los Díaz (dpto. Banda).

