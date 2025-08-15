Ingresar
Córdoba: una niña de 5 años muere tras caer en una tolva de maíz

La pequeña cayó accidentalmente en la tolva mientras jugaba. Pese a los esfuerzos por salvarla, no sobrevivió a las heridas.

Hoy 08:42

En Córdoba, una nena de cinco años murió este jueves luego de sufrir un grave accidente en una zona rural.

Según informó la Policía de Córdoba, la menor cayó accidentalmente en una tolva de maíz, lo que le generó heridas de extrema gravedad.

La nena fue trasladada de urgencia por su mamá desde el lugar del hecho hasta un hospital local, pero lamentablemente llegó sin vida.

La tolva es un contenedor utilizado para el almacenamiento y descarga de granos, y aún se desconocen las circunstancias en las que la nena cayó dentro de la máquina.

La Justicia de Córdoba investiga cómo ocurrieron los hechos y si la víctima se encontraba sola o estaba acompañada por algún adulto.

