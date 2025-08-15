La historia viral de una niña que pidió ir a Malvinas y un viaje familiar que conmovió a todos

Un video protagonizado por María Fe Jañez y su hija Emilia, que le pidió a su madre viajar a las Islas Malvinas, desató una ola de emociones en las redes sociales. El video, que rápidamente se viralizó, muestra a la niña de casi cuatro años hablando con entusiasmo sobre su amor por la historia argentina y su deseo de conocer las Malvinas.

María, en su relato, cuenta cómo Emilia desarrolló un interés particular por las Malvinas a raíz de actividades escolares y actos conmemorativos. La pequeña empezó a hacer preguntas sobre las islas, y la familia, con recursos educativos apropiados para su edad, respondió a su curiosidad, lo que consolidó aún más su deseo de visitar ese territorio.

Ante la difícil tarea de financiar el viaje, la familia ideó una forma creativa de recaudar fondos: fabricar y vender escarapelas con temática de Malvinas. Esta iniciativa, además de acercarles un paso más a cumplir el sueño de Emilia, buscó fortalecer el vínculo emocional con la causa Malvinas y atraer a otros para colaborar en la causa.

Emilia, en otro video que la madre compartió, explica con un entusiasmo conmovedor lo que sucedió en las Malvinas, afirmando con firmeza que "son nuestras" y concluyendo con un orgulloso "somos argentinos".

El video superó rápidamente las 15,000 reproducciones en solo tres días, acumulando más de 400 “me gusta” y decenas de comentarios con muestras de apoyo y sugerencias para el viaje. El entusiasmo de los usuarios por ayudar a la familia fue abrumador, lo que dejó a María sorprendida y agradecida.

La historia de Emilia no solo conmocionó a quienes la vieron, sino que también reavivó sentimientos de pertenencia y amor por la Patria.