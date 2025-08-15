Instagram prueba "Picks": la nueva función para conectar usuarios por intereses comunes

Aunque aún no está disponible para el público, la herramienta promete facilitar las conexiones personales dentro de la plataforma.

Hoy 08:56

Instagram, bajo el ala de Meta, está probando una nueva función interna denominada “Picks”, la cual busca ayudar a los usuarios a encontrar personas con intereses comunes. Aunque no está disponible para el público general ni siquiera en modo de prueba, la noticia ha generado bastante expectativa entre los usuarios.

Según se conoció a través de un reporte de TechCrunch, “Picks” permitirá a los usuarios detallar sus intereses, como sus canciones, libros, películas y programas de televisión favoritos. A partir de esta información, la plataforma creará coincidencias entre personas con gustos similares, facilitando así nuevas conexiones dentro de la red social.

Este concepto no es nuevo, ya que la función se basa en la idea de fomentar conexiones más personales entre los usuarios, permitiendo que encuentren otros con los que compartir conversaciones sobre sus pasatiempos e intereses. La función podría ser una extensión de las iniciativas de Instagram para hacer la experiencia más social e interactiva.

Alessandro Paluzzi, un ingeniero inverso conocido por filtrar características inéditas de aplicaciones, fue el primero en revelar detalles de esta función. Las capturas de pantalla que compartió muestran cómo los usuarios podrán llenar un perfil con sus intereses y cómo la plataforma utilizará esos datos para sugerir coincidencias.

Aunque Instagram no ha dado detalles oficiales sobre el lanzamiento de "Picks", se espera que sea parte de la estrategia de la compañía para fomentar la conexión social entre usuarios, una de las principales prioridades mencionadas por Adam Mosseri, CEO de Instagram, para el año 2025. En su momento, Mosseri indicó que Instagram se centraría en fortalecer la interacción entre amigos, además de explorar nuevas maneras de crear conexiones a través de intereses compartidos.

Si bien no se ha confirmado cuándo se lanzará la función ni si se implementará para todos los usuarios, la idea de poder conectarse con personas con intereses comunes podría representar un cambio interesante para la plataforma.

Sin embargo, con el lanzamiento de otras opciones, como la reciente “Mapas”, que también ha causado revuelo entre los usuarios, habrá que ver cómo se integra esta nueva función dentro de la oferta general de Instagram.