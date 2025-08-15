Fiesta Patronal de San Roque: mañana 16 de agosto, una jornada de fe y tradición en el barrio Alberdi

La parroquia San Roque será el epicentro de las celebraciones, que comenzarán desde temprano y se extenderán hasta la noche.
Este sábado, la comunidad religiosa del barrio Alberdi se prepara para vivir una jornada especial en honor a su Santo Patrono, San Roque. Las actividades comenzarán temprano en la mañana, extendiéndose hasta la noche, con un cronograma que incluye misas, oraciones y una solemne procesión.
Cronograma de actividades:
San Roque: un protector de la salud y los animales
San Roque, nacido en Montpellier, Francia, es conocido por su devoción y amor a los más necesitados. En su juventud, viajó a Roma y, al encontrarse con la peste, se ofreció como voluntario para ayudar a los enfermos. Durante su enfermedad, un perro le trajo comida todos los días, lo que le permitió sobrevivir y continuar su labor de ayuda. Es considerado protector de los enfermos y de los animales, especialmente los perros.
Hoy, en la parroquia San Roque, se recuerda a este santo que dedicó su vida a aliviar el sufrimiento ajeno. En su día, se realiza una procesión y misa para honrar su legado y pedir su intercesión por la salud de la comunidad.