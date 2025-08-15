Ingresar
Fiesta Patronal de San Roque: mañana 16 de agosto, una jornada de fe y tradición en el barrio Alberdi

La parroquia San Roque será el epicentro de las celebraciones, que comenzarán desde temprano y se extenderán hasta la noche.

Hoy 09:07
San Roque

Este sábado, la comunidad religiosa del barrio Alberdi se prepara para vivir una jornada especial en honor a su Santo Patrono, San Roque. Las actividades comenzarán temprano en la mañana, extendiéndose hasta la noche, con un cronograma que incluye misas, oraciones y una solemne procesión.

Cronograma de actividades:

  • 8:00 hs: Apertura del Templo Parroquial y tañidos de campanas.
  • 8:30 y 19:00 hs: Entrega de estampas bendecidas y pancitos del Santo Patrono.
  • 9:00 hs: Oración de Intercesión: “San Roque, resguardo de males y peligros”.
  • 10:00 hs: Adoración Eucarística: “San Roque, fraterno con los más débiles, acércanos a Jesús, el Señor”.
  • 11:00 hs: Santa Misa por los Enfermos y Agobiados.
  • 12:00 hs: Ángelus y rezo del Santo Rosario.
  • 13:00 y 15:00 hs: Oración Personal frente al Santo Patrono.
  • 15:30 hs: Avivamiento cristiano: “Santo Intercesor de las Gracias Divinas”.
  • 16:30 hs: Solemne Misa Patronal: “Santo de Dios, ruega por nosotros”.
  • 17:30 hs: Procesión con San Roque, al repique de bombos: “Roque Bendito, protégenos de cualquier enfermedad”.
  • 18:30 hs: Toma de gracia del Santo Roque en su trono.
  • 20:00 hs: Fin de la jornada y cierre del Templo.

San Roque: un protector de la salud y los animales

San Roque, nacido en Montpellier, Francia, es conocido por su devoción y amor a los más necesitados. En su juventud, viajó a Roma y, al encontrarse con la peste, se ofreció como voluntario para ayudar a los enfermos. Durante su enfermedad, un perro le trajo comida todos los días, lo que le permitió sobrevivir y continuar su labor de ayuda. Es considerado protector de los enfermos y de los animales, especialmente los perros.

Hoy, en la parroquia San Roque, se recuerda a este santo que dedicó su vida a aliviar el sufrimiento ajeno. En su día, se realiza una procesión y misa para honrar su legado y pedir su intercesión por la salud de la comunidad.

