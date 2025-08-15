Villa Jiménez ya cuenta con un nuevo destacamento policial para reafirmar la seguridad y el servicio a la comunidad

El nuevo destacamento tendrá como misión atender los requerimientos de seguridad de la localidad y parajes aledaños, brindando respuesta a trámites administrativos e intervenciones preventivas.
Con la presencia del Sr. Gobernador de la Provincia, Dr. Gerardo Zamora, se inauguró oficialmente el Destacamento Policial N.º 22 en la localidad de Villa Jiménez, Dpto. Río Hondo, dependiente del Departamento de Seguridad Ciudadana N.º 01 Zona Norte.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
El acto contó con la participación del Vicegobernador Dr. Carlos Silva Neder, el Jefe de Gabinete de Ministros Elías Suárez, el Ministro de Gobierno, Seguridad y Culto Dr. Marcelo Barbur, el Secretario de Seguridad Crio. Gral. (R) David Marcelo Pato, el Jefe de Policía Crio. Gral. Lic. Laureano Silva y Subjefe Crio. Gral. Lic. Walter Gómez.
El moderno edificio cuenta con oficina de atención al público, oficina de guardia, celda con baño interno, además de baño y cocina para el personal. Está equipado con computadoras de última generación, escritorios, sillas, armarios, artefactos eléctricos y equipos de comunicación que optimizarán el servicio.
El nuevo destacamento tendrá como misión atender los requerimientos de seguridad de la localidad y parajes aledaños, brindando respuesta a trámites administrativos e intervenciones preventivas.
Con esta obra, el Gobierno de la Provincia y la Policía de Santiago del Estero continúan fortaleciendo la presencia institucional y el compromiso de estar cada vez más cerca de la comunidad.