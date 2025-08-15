“Se me deformó la cara”: Eliana Guercio denunció mala praxis en un tratamiento estético

La mediática publicó alarmantes mensajes por un procedimiento estético que no tuvo los resultados esperados.

Hoy 09:29

Aunque procura mantener su vida privada alejada del ojo público, Eliana Guercio generó preocupación al develar que fue víctima de mala praxis en un procedimiento estético. Con el objetivo de generar conciencia y evitar que otras personas pasen por lo mismo, compartió un contundente mensaje sobre la importancia de informarse al respecto antes de acudir a un consultorio para cualquier tratamiento.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram (@elianaguercio12), donde reúne 339 mil seguidores, que la esposa de Sergio “Chiquito” Romero reveló que padece reacciones adversas tras someterse a un retoque estético, aunque aclaró que su estado de salud es estable.

"Les voy a ir contando y mostrando lo que me sucedió a mí. Pero antes les advierto: no vayan a esteticistas que ven en redes sin tener recomendación de confianza o investigar cómo procede la profesional", escribió en una de las historias que publicó en la red social.

Así, frente a la insistencia y la curiosidad que despertó su publicación, Guercio aseguró que daría detalles de lo sucedido y remarcó la relevancia de verificar a los profesionales que se elijan para realizar cualquier procedimiento. "Las redes engañan muchísimo", manifestó.

"No se fijen en si hay famosas. Ni en los seguidores, yo entré por ahí. Me dijeron a todo que si, que iba a ser como yo esperaba y después del tratamiento empezaron a cambiar el discurso", subrayó sobre la mala experiencia que afrontó al hacerse un retoque estético.

En esta misma línea, Guercio advirtió que no es recomendable hacer consultas por video con los consultorios donde realizan las citas para los procedimientos en cuestión.

"Yo no lo hice. Pero hay gente que lo hace", aseveró.

Por último, Eliana buscó llevar tranquilidad respecto a como se siente estos días e incluso agradeció las muestras de apoyo que recibió al develar el mal trago que le tocó enfrentar: "Estoy bien de salud. Gracias a todos los que se preocupan".

"Solamente quiero evitar que alguien más pase un mal momento como el que me tocó vivir a mí. Tengo reacciones adversas pero nada que involucre mi salud. Gracias a Dios, solo es estético, por ahora", concluyó.

El tratamiento estético de Eliana Guercio: qué se hizo y las secuelas de la mala praxis

Pese a que la mediática no especificó qué tratamiento eligió, Marina Calabró informó en Lape Social Club Informativo (América TV) que sería un procedimiento CO2, que utiliza tecnología láser con el fin de regenerar la piel desde el interior hacia el exterior y si bien suele ser catalogado de bajo riesgo, demanda cuidados rigurosos y el seguimiento de un profesional.

Según contó la panelista, Eliana pretendía repetir un procedimiento que le había dado excelentes resultados hace una década.

Sin embargo, tras perder el contacto con su médica de confianza durante la pandemia, terminó eligiendo a otra profesional que encontró en redes sociales, motivada por las opiniones favorables y su gran notoriedad online.

"Es de laser. A partir de la aplicación, se hacen unas costras, eso se cae y la piel, aparentemente, lo sana. En teoría está en la categoría de los no invasivos pero al ser de laser, siempre requiere sus cuidados", planteó Marina al aire.

Luego, Calabró compartió cuales fueron los requisitos que solicitó Eliana al momento de reunirse con la médica tratante: "Ella lo que pidió es hacerse la zona de la frente, los pómulos por algunas marcas de acné e imperfecciones que tenía en la piel, y ella eso, se lo re contra cuida".

"Ella va, se lo hace y todo sale perfecto pero la llaman a un control después de 24 horas. Ahí le empezaron a cambiar el discurso, diciéndole que el resultados los iba a ver en 20 días o en un mes y medio e incluso le dijeron que iba a tener que hacerse otros tratamientos para ver los resultados que ella estaba buscando", profundizó.

De esta manera, Calabró sumó que Guercio comenzó atravesar un proceso inflamatorio en la cara, sobre todo la zona de los párpados y tampoco nunca ocurrió lo que debía suceder: formarse o caerse la costra para garantizar la regeneración de la piel tratada.

"Entonces, le quedó la piel como la tenía, más la marca del laser y la inflamación. Y si bien, ya le bajo un montón, me dicen que ella tiene todo el recorrido registrado en fotos del proceso, en su peor momento", subrayó.

Finalmente, Marina que aseguró que el arquero de Boca se vio obligado a intervenir al acercarse al consultorio para reclamar el consentimiento que Eliana había firmado previo al tratamiento, el cual involucró a tres profesionales distintas: una encargado de la consulta inicial, otra del procedimiento y una tercera del control posterior.

Para concluir, la panelista reveló que Eliana habría realizado una consulta legal con sus abogados luego de los problemas derivados del tratamiento, buscando definir los pasos a seguir a partir de lo ocurrido.

"Lo que le recomiendan es no dar el nombre de la médica porque al formalizar la denuncia y probar la causalidad de lo que le paso por la practica, le puede caer una acción en su contra. Pero si hay famosos en su Instagram", cerró Calabró.