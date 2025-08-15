Detuvieron a un peligroso delincuente con frondosos antecedentes en Termas de Río Hondo

El operativo se realizó por orden judicial tras múltiples denuncias en su contra. "Mosquito" había sido señalado como autor de robos en varios barrios.

Hoy 09:30

En las primeras horas de este viernes, alrededor de las 6:30, efectivos de la Comisaría Comunitaria 50 llevaron adelante un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Roca 1265, en el barrio Toro Yacu de la ciudad de Termas de Río Hondo.

El operativo se concretó por disposición del juez de Control y Garantías, doctor Silvio Salice, y permitió la detención de Enrique Marcelo Aguirre, de 27 años, conocido en el ambiente delictivo con el alias de “Mosquito”.

Aguirre venía siendo señalado como el autor de numerosos robos cometidos en distintos barrios de la ciudad termal. Contra él pesaba una orden de detención vigente, luego de que se radicaran varias denuncias en su contra.

Desde la fuerza destacaron que el procedimiento se pudo concretar gracias al aporte de información por parte de vecinos, lo que resultó clave para dar con el paradero del sospechoso quien fue trasladado y alojado en la sección alcaidía de la mencionada comisaría a disposición de la justicia interviniente.

Alias “Mosquito” cuenta con un frondoso prontuario y ya había estado detenido en reiteradas oportunidades por robos y robo en grado de tentativa.