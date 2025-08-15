Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 15 AGO 2025 | 11º
X
Policiales

Detuvieron a un peligroso delincuente con frondosos antecedentes en Termas de Río Hondo

El operativo se realizó por orden judicial tras múltiples denuncias en su contra. "Mosquito" había sido señalado como autor de robos en varios barrios.

Hoy 09:30
El detenido

En las primeras horas de este viernes, alrededor de las 6:30, efectivos de la Comisaría Comunitaria 50 llevaron adelante un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Roca 1265, en el barrio Toro Yacu de la ciudad de Termas de Río Hondo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El operativo se concretó por disposición del juez de Control y Garantías, doctor Silvio Salice, y permitió la detención de Enrique Marcelo Aguirre, de 27 años, conocido en el ambiente delictivo con el alias de “Mosquito”.

Aguirre venía siendo señalado como el autor de numerosos robos cometidos en distintos barrios de la ciudad termal. Contra él pesaba una orden de detención vigente, luego de que se radicaran varias denuncias en su contra.

Desde la fuerza destacaron que el procedimiento se pudo concretar gracias al aporte de información por parte de vecinos, lo que resultó clave para dar con el paradero del sospechoso quien fue trasladado y alojado en la sección alcaidía de la mencionada comisaría a disposición de la justicia interviniente.

Alias “Mosquito” cuenta con un frondoso prontuario y ya había estado detenido en reiteradas oportunidades por robos y robo en grado de tentativa.

TEMAS Termas de Río Hondo

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Central Córdoba se quedó con el primer duelo ante Lanús en el "Madre de Ciudades" por la Sudamericana
  2. 2. Cuándo es la revancha entre Central Córdoba y Lanús por la Sudamericana y cómo se define la serie
  3. 3. Causa Vialidad: rechazaron el pedido a Cristina Kirchner para suspender la ejecución de sus bienes
  4. 4. Una pareja vivió momentos de terror al ser asaltada y despojada de $3 millones
  5. 5. Intentó asaltar a un automovilista, le quitaron el arma y lo mataron
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT