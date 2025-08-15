Murió a los 83 años Ramón Maddoni, histórico buscador de talentos del fútbol argentino

Su ojo clínico se hizo leyenda en el Club Parque por detectar talentos que luego llegaron a lo más alto. Su trabajo y enseñanzas fueron fundamentales para Argentinos Juniors, Boca y todo el fútbol argentino.

Hoy 09:39

El entrenador y formador de juveniles Ramón Maddoni falleció en las últimas horas a los 83 años. La noticia fue confirmada por el Club Parque, de la Ciudad de Buenos Aires, en el que trabajó durante gran parte de su vida. El histórico captador de talentos también se desempeñó en Argentinos Juniors y Boca.

“Maestro de sueños y forjador de talentos. Formador incansable y referente del fútbol argentino. Tu pasión, entrega y visión dejaron huella en generaciones de jugadores y en todos los que tuvimos el privilegio de conocerte. Gracias por enseñarnos que el verdadero legado no está solo en los títulos, sino en las personas que ayudamos a crecer. Adiós, querido Ramón. Que en paz descanses”, comunicó Parque a través de su cuenta de Instagram.

Enseguida se sumaron los mensajes de despedida de jugadores que compartieron su etapa formativa en el fútbol con el entrenador en Parque, el club al que llegó cuando tenía 37 años, después de una dolorosa separación y de la mano de José Batista, el padre del Sergio y Fernando Batista, quien era dirigente de la institución y lo convenció para que enseñara allí.

“Yo soy un agradecido. Esta actividad me salvó la vida porque yo pasé momentos muy difíciles por un grave problema familiar y en esto encontré un remedio fabuloso. Tengo que agradecerle especialmente a José Batista, un tipo bárbaro, todo un emblema de Parque, que me dio un impulso extraordinario allá por 1980. Esos días me marcaron gratamente y para siempre”, contó en una entrevista publicada en El Gráfico en el año 2007.

Junto a Maddoni se formaron jugadores de la talla de Juan Román Riquelme, Carlos Tevez, Fernando Gago, Juan Pablo Sorín, Diego Placente, Esteban Cambiasso y Diego Cagna. También dos campeones del mundo con el seleccionado argentino en Qatar 2022: Leandro Paredes y Alexis Mac Allister.