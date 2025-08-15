Baleó a su suegra por echarlo de su casa y fue detenido en Neuquén

Una vez en la comisaría, el ahora imputado golpeó a uno de los oficiales a cargo de su custodia.

Hoy 10:02

Un hombre fue detenido en Neuquén, luego de que fuera denunciado por haber baleado a su suegra durante una discusión. Sin embargo, no serían los únicos cargos que recaerían sobre él, puesto que el acusado agredió físicamente a un efectivo policial en una comisaría local.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El episodio ocurrió el martes por la tarde en un departamento ubicado en el complejo 500 Viviendas de la ciudad de Cutral Co. Cerca de las 18 horas, el detenido, identificado como M. S. B., tuvo una pelea verbal con la madre de su pareja, quien le había exigido que se fuera de la propiedad.

En medio de la discusión también se encontraba presente la mujer del detenido y, pese a que las primeras sospechas apuntaban a que todo habría iniciado con una pelea entre ellos, la Fiscalía constató que solamente estuvieron involucrados la suegra y el ahora imputado.

De acuerdo a la información publicada por LM Neuquén, el ataque se concretó después de que la víctima le dijera que se fuera de la casa. En respuesta, el acusado extrajo un arma de fuego y disparó dos veces. Fue así que la mujer resultó herida en ambos tobillos y tuvo que ser trasladada de urgencia.

Después de que la suegra del detenido fuera atendida en el Hospital Complejidad VI, tuvo que ser sometida a una cirugía de urgencia. Con el paso de los días, el centro médico informó que la paciente recibió estabilización inmediata y se encuentra fuera de peligro.

Minutos después del ataque, el personal policial llegó y secuestró una pistola calibre 9 milímetros, que tenía seis cartuchos y una vaina servida encontrada en el lugar. Fue así que el acusado fue detenido en las inmediaciones del domicilio.

Por otro lado, el hombre fue acusado de haber agredido a uno de los policías que se encontraban a cargo de su custodia, mientras permanecía detenido en la Comisaría 15. La agresión sucedió cerca de las 22 horas del mismo martes, cuando solicitó ir al baño y, sorpresivamente, le dio un golpe de puño en el pómulo izquierdo.

Luego de que el acusado fuera citado a una audiencia imputativa, las autoridades del Ministerio Público Fiscal de Neuquén le informaron que se habían formulado cargos en su contra en dos causas distintas. De esta forma, lo imputaron por los delitos de abuso de armas, respecto al ataque a su suegra, y lesiones leves agravadas por la condición de funcionario policial de la víctima.

Durante la audiencia, la fiscal Mayra Febrer solicitó que M. S. B. cumpla con un régimen de prisión domiciliaria por un mes, con el complemento de que se realicen rondas policiales de control. Según los argumentos que presentó, indicó que habría riesgo de entorpecimiento de la investigación y peligro para la integridad de las víctimas.

Frente a esto, la jueza de garantías, Vanessa Macedo Font, avaló los cargos y la medida de coerción solicitada, por lo que el acusado ya cumple la detención de modalidad domiciliaria. Asimismo, fijó un plazo de dos meses para concluir la investigación penal preparatoria. Hasta el momento, las autoridades confirmaron la identificación de todas las personas involucradas y comunicaron que continuarían en la búsqueda de pruebas.