Frías: megaoperativo policial permitió la detención de 12 delincuentes

La Departamental de Frías realizó un operativo que incluyó recorridas por calles, plazas y sectores estratégicos, resultando en más de 12 detenciones por delitos como robos, hurtos y tenencia de estupefacientes.

Hoy 10:09

En la madrugada de este viernes 15 de agosto, más de 12 personas fueron detenidas durante un megaoperativo de saturación llevado a cabo en distintos puntos de la ciudad, encabezado por la Departamental de Frías.

Según informaron fuentes policiales, los aprehendidos enfrentan causas diversas, que incluyen robos, hurtos, tenencia de estupefacientes y hechos de violencia.

El procedimiento comenzó a la medianoche y se extendió hasta las 6 de la mañana, durante las cuales los efectivos recorrieron calles, plazas y sectores estratégicos de la ciudad, con el objetivo de prevenir delitos y garantizar la tranquilidad de los vecinos.

La policía anticipó que estos controles continuarán en los próximos días como parte de un plan permanente para reforzar la seguridad en Frías.