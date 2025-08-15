Ingresar
Frías: megaoperativo policial permitió la detención de 12 delincuentes

La Departamental de Frías realizó un operativo que incluyó recorridas por calles, plazas y sectores estratégicos, resultando en más de 12 detenciones por delitos como robos, hurtos y tenencia de estupefacientes.

Hoy 10:09
Foto: archivo.

En la madrugada de este viernes 15 de agosto, más de 12 personas fueron detenidas durante un megaoperativo de saturación llevado a cabo en distintos puntos de la ciudad, encabezado por la Departamental de Frías.

Según informaron fuentes policiales, los aprehendidos enfrentan causas diversas, que incluyen robos, hurtos, tenencia de estupefacientes y hechos de violencia.

El procedimiento comenzó a la medianoche y se extendió hasta las 6 de la mañana, durante las cuales los efectivos recorrieron calles, plazas y sectores estratégicos de la ciudad, con el objetivo de prevenir delitos y garantizar la tranquilidad de los vecinos.

La policía anticipó que estos controles continuarán en los próximos días como parte de un plan permanente para reforzar la seguridad en Frías.

TEMAS Frías Departamento Choya

