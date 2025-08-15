Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 15 AGO 2025 | 14º
X
Policiales

Susto por un fuerte accidente: motociclista atropelló a un empleado

El conductor del rodado quedó inconsciente haciendo temer lo peor. Ambos fueron trasladados al hospital Regional. Ocurrió en Avenida Solís entre Colombia y Ecuador.

Hoy 10:37

Un fuerte choque generó preocupación, ya que el conductor de una motocicleta quedó inconsciente, tras haber impactado a un empleado de un negocio de la zona, quien también quedó tendido sobre la calle.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Un motociclista circulaba en sentido oeste a este, por Avenida Solís, y por causas a establecer embistió a un trabajador luego de cruzar la esquina con Ecuador.

El empleado involucrado El empleado involucrado

El empleado quedó tirado frente al local donde desempeña sus tareas, mientras que el motociclista y su rodado se desplazaron por el asfalto unos metros más.

Te recomendamos: Frías: megaoperativo policial permitió la detención de 12 delincuentes

El conductor de la moto quedó con parte de su cuerpo sobre la vereda y sin moverse, por lo que quienes lo vieron temieron el peor desenlace.

Zona donde ocurrió el accidente Zona donde ocurrió el accidente

Luego de unos minutos y tras haber alertado a personal policial y de servicios de emergencia, el conductor de la motocicleta reaccionó y, junto al empleado, fue trasladado al hospital Regional “Dr. Ramón Carrillo” para su correspondiente atención.

TEMAS Policía de Santiago del Estero

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Central Córdoba se quedó con el primer duelo ante Lanús en el "Madre de Ciudades" por la Sudamericana
  2. 2. Una pareja vivió momentos de terror al ser asaltada y despojada de $3 millones
  3. 3. Cuándo es la revancha entre Central Córdoba y Lanús por la Sudamericana y cómo se define la serie
  4. 4. Causa Vialidad: rechazaron el pedido a Cristina Kirchner para suspender la ejecución de sus bienes
  5. 5. Omar De Felippe fue claro: "Es bueno que los resultados nos acompañen, pero sabemos que hay que mejorar"
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT