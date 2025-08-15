Susto por un fuerte accidente: motociclista atropelló a un empleado

El conductor del rodado quedó inconsciente haciendo temer lo peor. Ambos fueron trasladados al hospital Regional. Ocurrió en Avenida Solís entre Colombia y Ecuador.

Hoy 10:37

Un fuerte choque generó preocupación, ya que el conductor de una motocicleta quedó inconsciente, tras haber impactado a un empleado de un negocio de la zona, quien también quedó tendido sobre la calle.

Un motociclista circulaba en sentido oeste a este, por Avenida Solís, y por causas a establecer embistió a un trabajador luego de cruzar la esquina con Ecuador.

El empleado involucrado

El empleado quedó tirado frente al local donde desempeña sus tareas, mientras que el motociclista y su rodado se desplazaron por el asfalto unos metros más.

El conductor de la moto quedó con parte de su cuerpo sobre la vereda y sin moverse, por lo que quienes lo vieron temieron el peor desenlace.

Zona donde ocurrió el accidente

Luego de unos minutos y tras haber alertado a personal policial y de servicios de emergencia, el conductor de la motocicleta reaccionó y, junto al empleado, fue trasladado al hospital Regional “Dr. Ramón Carrillo” para su correspondiente atención.