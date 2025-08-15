De pregunta incómoda a momento viral: Jimmy Fallon entrevistó a Margaret Qualley recostado sobre su mesa

La actriz de Honey Don’t! puso en aprietos al conductor de The Tonight Show con una pregunta sobre su vida sexual durante un juego de Verdad o Reto, y el momento terminó con Fallon boca abajo frente a las cámaras.

Hoy 12:15

En una divertida y poco habitual escena televisiva, Margaret Qualley logró que Jimmy Fallon la entrevistara mientras estaba acostado boca abajo sobre su escritorio en pleno programa.

La actriz visitó The Tonight Show para promocionar su nueva película, Honey Don’t!, y durante la charla propuso jugar a “Verdad o Reto”. Cuando Fallon escogió “verdad”, Qualley no dudó en preguntar: “¿Con cuántas personas te has acostado?”.

La incómoda pregunta provocó risas en el público y un visible desconcierto en el conductor, quien decidió cambiar a “reto” para evitar responder. Qualley le dio dos opciones: entrevistarla recostado sobre el escritorio o intercambiar lugar con alguien del público.

Fallon eligió la primera, despejó el escritorio y se tumbó boca abajo, formulando preguntas desde esa posición mientras Qualley lo animaba a hablar más fuerte.

Tras unos minutos, el presentador volvió a su asiento y, entre risas, confesó: “Me he acostado con dos personas. Debería haber dicho eso desde el principio”.

El momento se volvió viral, mostrando una vez más el carácter espontáneo y humorístico del popular conductor y la complicidad con su invitada.