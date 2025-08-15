La Banda: una joven denunció a un remisero por robarle mercadería a su madre en un viaje

A través de las redes sociales, la mujer acusó a un chofer de una conocida empresa de remises de sustraer varias bolsas con alimentos cuando trasladaba a una clienta. La denuncia fue radicada en la Comisaría 13.

Hoy 12:38

Un chofer de una conocida empresa de remises de la ciudad de La Banda fue acusado gravemente en redes sociales, luego de que una joven relatara el episodio que vivió su madre al utilizar el servicio.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según el testimonio de la mujer, el hecho ocurrió anoche alrededor de las 21 horas, cuando su hermana solicitó un vehículo para trasladar a su madre y una gran cantidad de mercadería desde un supermercado hasta su casa.

La denunciante aseguró que el chofer se ofreció a ayudar a cargar las bolsas en el baúl. Sin embargo, aprovechó la ausencia de la hija de la mujer, que se retiró en motocicleta, para “acomodar” las compras y presuntamente ocultar parte de ellas bajo bidones y trapos que llevaba en el vehículo.

Al llegar al domicilio, y con la ayuda de un familiar, la mujer mayor descubrió que faltaban varias bolsas que contenían pollos, carne, milanesas y otros alimentos.

Tras advertir la situación, la familia se presentó en la base de la empresa, donde, según la denunciante, fueron maltratados por una empleada que se negó a identificarse, no brindó información sobre el chofer y les cerró la puerta. El número de contacto que recibieron para ubicar al remisero resultó inexistente.

“Fuimos a reclamar y no nos dejaron ni hablar. Es una vergüenza lo que hicieron, apañando a un ladrón”, publicó la joven en su cuenta de Facebook. Además, advirtió: “No vamos a parar hasta dar con este ladrón. Ya hicimos la denuncia y dejamos todo en manos de la Justicia”.

La presentación formal fue radicada en la Comisaría 13 de La Banda, y la familia adelantó que continuará con las acciones legales para esclarecer lo ocurrido.