Olímpico suma a Jeremías Barco para la Liga Nacional de Básquet

Llega proveniente de Riachuelo de La Rioja, donde disputó las últimas temporadas, se consagró campeón de la Liga de Desarrollo y debutó en la máxima categoría.

Hoy 12:53

El Club Ciclista Olímpico de La Banda incorporó al escolta/alero argentino Jeremías Barco (2,02 m), nacido el 16 de junio de 2005, para afrontar la temporada 2025/26 de la Liga Nacional de Básquet. Llega proveniente de Riachuelo de La Rioja, donde disputó las últimas temporadas, se consagró campeón de la Liga de Desarrollo y debutó en la Liga Nacional.

Barco, de 20 años, inició su carrera en Hindú Club y luego vistió la camiseta de Sportivo Bolívar antes de sumarse a Riachuelo. Su trayectoria también incluye experiencias internacionales de desarrollo: participó en el campus del Varese en Italia y fue seleccionado por Schoolhouse Prep en Miami, institución que compite en la liga SIAA y que le permitió combinar la formación académica con el alto rendimiento deportivo, bajo la conducción de Guillermo Vecchio, exentrenador de la Selección Argentina.

Confirmados: Villagrán (DT), Facello, Vieta, Bressan, Ascanio, Forestier, Mijares, Romegialli, Pérez, Barco.

TEMAS Club Ciclista Olímpico La Banda

