El alero de 27 años regresa al básquet argentino luego de tres años en el exterior.

Hoy 13:01

Quimsa confirmó la incorporación de Tomás Cavallero, alero de 27 años y 1,96 metros de altura, quien volverá a disputar la Liga Nacional de Básquet luego de tres años en el exterior. El ex Boca se sumará de inmediato a los entrenamientos de la Fusión de cara a la nueva temporada.

Tomás Cavallero debutó en Boca en la temporada 2016/17 y tuvo dos ciclos en el Xeneize ya que en su primera experiencia por Europa Adepla y Benicarló de España. En la 2022/23 regresó al viejo continente para jugar en el MBK Banik (Eslovaquia) y en Královští sokoli (Rep. Checa). Sus últimos clubes fueron en el ascenso de Italia donde jugó con el Rieti, Juvecaserta y el Blacks Faenza donde promedió 14 puntos, 4.4 rebotes y 2.2 asistencias.

De esta manera el equipo dirigido por Leandro Ramella cuenta con Diego Figueredo, Sebastián Orresta, Diego Collomb, Brandon Robinson, Matías Solanas, Leonardo Lema, Nicolás Romano, Jerome Meyinsse y Tomás Cavallero.

“Estoy muy contento por este nuevo desafío. Agradezco a la institución por confiar en mí. Es un orgullo para mi representar un club con tanta historia como Quimsa y también volver a la Liga Nacional. Vamos a ser un gran año”.