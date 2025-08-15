Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 15 AGO 2025 | 17º
X
Policiales

Ruta 89: brutal choque entre moto y camioneta terminó con un hombre muerto

El fatal accidente ocurrió esta mañana a la altura de la localidad de Cañada Escobar, departamento Banda. La víctima tenía 32 años.

Hoy 13:37
Accidente Fatal R89

Un joven motociclista de 32 años perdió la vida esta mañana tras un violento accidente en la Ruta 89, a la altura de Cañada Escobar, en el departamento Banda.

Por causas que se investigan, el conductor del rodado menor identificado como Rubén Darío Santillán, oriundo de Colonia El Simbolar, se desplazaba en su Motomel S2 rumbo a su trabajo cuando colisionó con una camioneta Chevrolet Blazer.

En el vehículo viajaba Santiago Camilo Tillán, de 66 años, quien relató que realizaba repartos de pan por la zona al momento del siniestro.

El motociclista fue trasladado de urgencia al CIS Banda, pero ingresó en estado crítico y falleció horas después tras sufrir un paro cardiorrespiratorio.

La Comisaría Seccional 14, junto a Criminalística y Sanidad Policial, trabajó en el lugar bajo las directivas de la fiscalía de turno. El cuerpo fue llevado a la morgue judicial para la correspondiente autopsia.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Susto en la zona sur: una moto chocó violentamente a un hombre que estaba limpiando la vereda
  2. 2. Una pareja vivió momentos de terror al ser asaltada y despojada de $3 millones
  3. 3. Violenta pelea entre hermanos por la herencia familiar dejó a uno internado en terapia intensiva
  4. 4. Cuándo es la revancha entre Central Córdoba y Lanús por la Sudamericana y cómo se define la serie
  5. 5. Omar De Felippe fue claro: "Es bueno que los resultados nos acompañen, pero sabemos que hay que mejorar"
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT