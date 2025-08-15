Ruta 89: brutal choque entre moto y camioneta terminó con un hombre muerto

El fatal accidente ocurrió esta mañana a la altura de la localidad de Cañada Escobar, departamento Banda. La víctima tenía 32 años.

Un joven motociclista de 32 años perdió la vida esta mañana tras un violento accidente en la Ruta 89, a la altura de Cañada Escobar, en el departamento Banda.

Por causas que se investigan, el conductor del rodado menor identificado como Rubén Darío Santillán, oriundo de Colonia El Simbolar, se desplazaba en su Motomel S2 rumbo a su trabajo cuando colisionó con una camioneta Chevrolet Blazer.

En el vehículo viajaba Santiago Camilo Tillán, de 66 años, quien relató que realizaba repartos de pan por la zona al momento del siniestro.

El motociclista fue trasladado de urgencia al CIS Banda, pero ingresó en estado crítico y falleció horas después tras sufrir un paro cardiorrespiratorio.

La Comisaría Seccional 14, junto a Criminalística y Sanidad Policial, trabajó en el lugar bajo las directivas de la fiscalía de turno. El cuerpo fue llevado a la morgue judicial para la correspondiente autopsia.