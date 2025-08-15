Abrieron las preinscripciones 2026 para el Liceo Policial Mixto “Coronel Juan F. Borges”

Si tu objetivo es obtener una formación integral en el ámbito policial, no pierdas esta oportunidad de formar parte de una de las instituciones más prestigiosas del país.

Hoy 13:48

El Liceo Policial Mixto “Coronel Juan F. Borges” anunció la apertura de las preinscripciones para el ciclo lectivo 2026, una excelente oportunidad para todos aquellos jóvenes interesados en formarse dentro de una institución educativa de alto nivel con orientación en seguridad y valores.

El Liceo se ha destacado a lo largo de los años por ofrecer una formación integral, enfocada en el desarrollo académico, físico y ético de los estudiantes, brindando una sólida base educativa y el entrenamiento necesario para quienes desean seguir una carrera en el ámbito policial y otras áreas relacionadas.

Las preinscripciones están abiertas y los interesados pueden obtener toda la información necesaria a través de diferentes canales:

Flyer

Escanear el código QR que aparece en el flyer adjunto para acceder directamente a la plataforma de inscripción.

Correo Electrónico: preinscripcion.liceopolicial89@gmail.com

preinscripcion.liceopolicial89@gmail.com Teléfono: +54 9 3856 48-2601

Para asegurar un lugar, es fundamental completar el proceso de inscripción dentro de los plazos establecidos.