Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 15 AGO 2025 | 17º
X
Locales

Abrieron las preinscripciones 2026 para el Liceo Policial Mixto “Coronel Juan F. Borges”

Si tu objetivo es obtener una formación integral en el ámbito policial, no pierdas esta oportunidad de formar parte de una de las instituciones más prestigiosas del país.

Hoy 13:48
Liceo Policial Mixto

El Liceo Policial Mixto “Coronel Juan F. Borges” anunció la apertura de las preinscripciones para el ciclo lectivo 2026, una excelente oportunidad para todos aquellos jóvenes interesados en formarse dentro de una institución educativa de alto nivel con orientación en seguridad y valores.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El Liceo se ha destacado a lo largo de los años por ofrecer una formación integral, enfocada en el desarrollo académico, físico y ético de los estudiantes, brindando una sólida base educativa y el entrenamiento necesario para quienes desean seguir una carrera en el ámbito policial y otras áreas relacionadas.
Las preinscripciones están abiertas y los interesados pueden obtener toda la información necesaria a través de diferentes canales:

Flyer Flyer

  • Escanear el código QR que aparece en el flyer adjunto para acceder directamente a la plataforma de inscripción.
  • Correo Electrónico: preinscripcion.liceopolicial89@gmail.com
  • Teléfono: +54 9 3856 48-2601

Para asegurar un lugar, es fundamental completar el proceso de inscripción dentro de los plazos establecidos. 

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Susto en la zona sur: una moto chocó violentamente a un hombre que estaba limpiando la vereda
  2. 2. Una pareja vivió momentos de terror al ser asaltada y despojada de $3 millones
  3. 3. Violenta pelea entre hermanos por la herencia familiar dejó a uno internado en terapia intensiva
  4. 4. Cuándo es la revancha entre Central Córdoba y Lanús por la Sudamericana y cómo se define la serie
  5. 5. Omar De Felippe fue claro: "Es bueno que los resultados nos acompañen, pero sabemos que hay que mejorar"
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT