Comienza el Regional del NOA de Futsal AFA en La Banda

El torneo, que lleva el nombre “Pablo Ariel Toviggino”, reúne a las selecciones masculinas de Santiago del Estero, Catamarca y Tucumán. El campeón clasificará al Nacional en Misiones.

Hoy 14:16

Hoy a las 20.30, en las instalaciones del CIC, en la ciudad de La Banda, comenzará a jugarse el Torneo Regional del NOA del Futsal AFA, de selecciones masculino, denominado “Pablo Ariel Toviggino”, organizado por la Federación Provincial de Fútbol de Santiago del Estero, con el aval del Consejo Federal de AFA.

La programación comenzará este viernes a las 20.30, con el enfrentamiento de Catamarca y Tucumán. El sábado a las 12, chocarán el clásico Santiago del Estero y Tucumán, y a la tarde, desde las 19, jugarán Santiago del Estero y Catamarca. El campeón representará a la Región NOA en el Torneo Nacional en Misiones.

EL PLANTEL

El plantel de la Federación Santiagueña está integrado por Ángel Albornoz, Lucas Guzmán, Emanuel Villalba, Efraín Aranda, Marcos Gerez, Joaquín Goitea, Rodolfo Guerrero, Ramón Leguizamón, Pablo Reinoso, Martin Rodríguez, Walter Alcaide, Gonzalo Artiga, Julián Coronel, Guido Espeche, Facundo Pérez, Federico Castaño. También trabajaron con la preselección Ezequiel Gorosito, Maximiliano Torres, Eber Santillán, Francisco Castelli, José Zalazar, Juan Nieto y Mauricio Campoya. DDTT: Marcos Orellana- Alejandro Páez.

