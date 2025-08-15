Ingresar
Comerciantes se muestran optimistas por las ventas de este fin de semana por el Día del Niño

Con un panorama de alta demanda, muchos negocios han optado por ampliar sus horarios de atención y ofrecer un horario corrido para poder atender a la mayor cantidad de clientes posible.

Hoy 14:36

La Cámara de Comercio de Santiago del Estero se mostró optimista ante la proximidad del Día del Niño, con una previsión de ventas por encima de lo esperado. 

En una entrevista brindada a Noticiero 7, los representantes del sector comercial expresaron que las altas expectativas de ventas están siendo impulsadas principalmente por la inyección del bono provincial, lo que permite que muchas familias puedan aprovechar esta fecha especial para hacer compras.

Con un panorama de alta demanda, muchos negocios han optado por ampliar sus horarios de atención y ofrecer un horario corrido para poder atender a la mayor cantidad de clientes posible, facilitando la compra a aquellos que buscan aprovechar la oferta de productos para el Día del Niño.

