El centro de Santiago con gran actividad pese al viernes no laborable

Este viernes, declarado no laborable con fines turísticos por el 17 de agosto, Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, la actividad comercial se desarrolló con normalidad en la Madre de Ciudades. A pesar de que no hubo actividad en la administración pública, bancos ni escuelas, los comercios del centro abrieron sus puertas y registraron un importante movimiento hacia el mediodía.

Víctor Paz, secretario general del Sindicato de Empleo de Comercio de Santiago, dialogó con Noticiero 7 y explicó que “el comercio trabaja normalmente, y hoy la expectativa está centrada en las ventas por el Día del Niño. Algunos negocios extenderán su jornada, sobre todo jugueterías y locales de ropa infantil, respetando el pago de horas extras como corresponde”.

El dirigente señaló además que, a diferencia de años anteriores, el feriado no se traslada al lunes, ya que este año cae domingo, por lo que la jornada del lunes será normal. “Esto estaba generando cierta confusión, porque estábamos acostumbrados a los feriados trasladables al lunes”, aclaró.

Paz destacó que el reciente cobro del bono a empleados de la administración pública también aporta un impulso al consumo, fortaleciendo las expectativas de ventas. “Desde ayer ya se registraron buenas ventas, y esperamos que hoy y mañana continúe la misma tendencia”, indicó.

Finalmente, invitó a los socios y empleados de comercio a participar de la celebración del Día del Niño organizada por el sindicato, que se realizará este domingo de 11 a 17 horas con juegos, refrigerio y sorteos de bicicletas y otros juguetes.