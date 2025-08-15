Uruguay a un paso de legalizar la eutanasia: media sanción en Diputados

El proyecto de ley sobre la eutanasia fue aprobado en Diputados y ahora pasará al Senado para su ratificación. En caso de sancionarse, Uruguay se unirá a Canadá y Colombia en este importante avance.

En una entrevista exclusiva para Noticiero 7, la periodista Lorena Zeballos Báez, corresponsal de El País, explicó cómo la reciente media sanción en la Cámara de Diputados para la legalización de la eutanasia marca un hito en la historia legislativa de Uruguay.

Según Zeballos, la ley, que ahora pasa al Senado, refleja un avance significativo en un país donde el debate sobre la autonomía personal frente a la muerte ha dividido a la sociedad durante años.

"Este es un proyecto que viene de largo, con un debate que comenzó en 2019 tras el caso de Fernando Zurega, un paciente de ELA, quien planteó su deseo de morir con dignidad. La ley que se aprueba ahora es el resultado de un proceso que comenzó con el testimonio de personas como él", comentó Zeballos.

El proyecto aprobado establece que las personas mayores de edad, psíquicamente aptas y que se encuentren en etapas terminales de una enfermedad incurable, podrán solicitar la eutanasia. Además, el proceso exige la evaluación de dos médicos para certificar el sufrimiento y la calidad de vida del paciente, y en caso de desacuerdo, se conformará una junta médica para revisar el caso.

El punto de partida de este debate se remonta a 2019, cuando Fernando Zurega, diagnosticado con ELA, presentó su caso ante la Comisión de Salud del Senado, pidiendo poder acceder a la eutanasia debido a la naturaleza terminal de su enfermedad y los intensos dolores que padecía. Su testimonio fue clave para impulsar el proyecto, que fue presentado formalmente en 2020 por el legislador Ope Pasquet del Partido Colorado.

"Este proyecto fue aprobado en 2022 con media sanción, pero no avanzó en el Senado, lo que generó un estancamiento. Sin embargo, este año, el proyecto resurgió con nuevas fuerzas y parece que finalmente se logrará la aprobación definitiva", indicó Zeballos, quien agregó que, aunque las posturas siguen siendo polarizadas, el apoyo popular hacia la eutanasia ha sido creciente.

Según las últimas encuestas, como la realizada por la consultora Cifra, el 62% de los uruguayos se muestra a favor de la legalización de la eutanasia. Esta cifra ha sido constante desde 2020, a pesar de las fuertes divisiones políticas y sociales que genera este tema.

Zeballos destacó que si bien la mayoría de los uruguayos apoya la ley, la discusión sigue siendo profunda. "El país está dividido entre aquellos que defienden la autonomía individual sobre el derecho a morir con dignidad y los que consideran que el Estado debe intervenir en la regulación de la vida y la muerte", explicó.

Si el Senado aprueba la ley, Uruguay se convertirá en el primer país del Cono Sur en regular la eutanasia, lo que podría tener un efecto dominó en la región. Otros países de América Latina, como Argentina, ya han comenzado a debatir sobre la posibilidad de legislar la eutanasia, y el paso de Uruguay podría inspirar a más naciones a seguir su ejemplo.

"Este es un debate que seguramente continuará en la región, pero Uruguay está marcando un camino", concluyó Lorena Zeballos, resaltando la importancia de este momento para los derechos de los ciudadanos en su último proceso de vida.