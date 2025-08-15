Video: un Boeing 747 golpeó la pista con un ala en un aeropuerto de Taiwán en medio del tifón Podul

El vuelo de carga, identificado como 5X61, había despegado de Hong Kong y realizó tres intentos de aproximación antes de tocar tierra de forma abrupta.

Hoy 15:14

Un Boeing 747-8F de la compañía de mensajería UPS protagonizó un incidente durante su aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Taoyuan, en Taiwán, al rozar la pista con el ala derecha en medio de los fuertes vientos provocados por el tifón Podul. El vuelo de carga, identificado como 5X61, había despegado de Hong Kong el 13 de agosto y realizó tres intentos de aproximación antes de tocar tierra de forma abrupta.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según el portal especializado Aviation Safety Network, la aeronave, matrícula N613UP, llegó a la pista 05L en un ángulo pronunciado y con un notable balanceo lateral. Durante la maniobra, el ala derecha descendió lo suficiente para que uno de los motores golpeara el asfalto, desprendiendo la cubierta exterior de la turbina y generando una cascada de chispas que se extendió por el pavimento.

El informe preliminar indica que las condiciones meteorológicas eran adversas debido a ráfagas de viento, asociadas al paso del tifón Podul. “A las 11:20 UTC, el vuelo abortó la aproximación y ejecutó una maniobra de motor y al aire. Una segunda aproximación también fue cancelada”, detalla el reporte.

Te recomendamos: Taiwán detectó la presencia de 45 aviones militares chinos en su territorio

La tercera aproximación, a las 12:08 UTC, permitió completar el aterrizaje, aunque con la incidencia del impacto en el motor. La aeronave logró detenerse y rodar hasta la zona de estacionamiento sin más incidentes. Las autoridades aeroportuarias confirmaron que la góndola del motor resultó dañada, pero no se registraron heridos entre la tripulación.

El tifón Podul azotó el sur de Taiwán con vientos de hasta 191 kilómetros por hora, provocando el cierre de servicios, la cancelación de cientos de vuelos y la evacuación preventiva de más de 8.000 personas. Según la Administración Central de Meteorología, la tormenta tocó tierra en la ciudad de Taitung a la 1:00 p. m. hora local, cruzó el extremo sur de la isla y se adentró en el estrecho de Taiwán unas tres horas después.

Las autoridades reportaron al menos 112 heridos y una persona desaparecida como consecuencia del paso del fenómeno.

Investigación en curso

La Administración de Aeronáutica Civil de Taiwán y UPS confirmaron que se abrió una investigación para determinar las causas y evaluar posibles medidas de seguridad. Los expertos analizarán los datos de vuelo y las grabaciones de voz en cabina para establecer si la maniobra pudo haberse completado de forma diferente dadas las condiciones meteorológicas.

Este tipo de impactos, conocidos como “engine pod strike”, pueden comprometer la integridad estructural de la aeronave y los sistemas del motor, aunque en este caso no se detectó fuga de combustible ni riesgo inmediato para la tripulación.

El incidente subraya los riesgos operativos que enfrentan las aeronaves durante fenómenos meteorológicos extremos y el desafío que supone aterrizar con seguridad en presencia de fuertes ráfagas y cambios bruscos en la dirección del viento.