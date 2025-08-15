Zelenski apuesta a la reunión entre Trump y Putin para poner fin a la guerra en Ucrania

El presidente ucraniano confía en la cumbre entre Trump y Putin como una oportunidad crucial para lograr la paz en Ucrania.

Hoy 15:34

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, expresó su confianza en que la reunión que mantendrán Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska podría ser un paso clave para el fin de la guerra en Ucrania. A través de sus redes sociales, Zelenski manifestó que "es hora de poner fin a la guerra", subrayando que la responsabilidad recae sobre Rusia para dar los pasos necesarios para alcanzar la paz.

Zelenski destacó que espera que esta cumbre trilateral, aunque no contará con la participación directa de Ucrania, abra el camino hacia un diálogo real y sustantivo entre los tres actores principales: Ucrania, Estados Unidos y Rusia. El presidente ucraniano enfatizó que su país confía en que Trump pueda ser un mediador eficaz, particularmente para asegurar que Rusia no cambie las fronteras de Ucrania o haga acuerdos unilaterales.

Aunque la reunión de los presidentes se considera crucial, Zelenski también subrayó que en la cumbre de Alaska hay "mucho en juego". Por ello, espera un informe detallado de sus servicios de inteligencia sobre las intenciones actuales de Rusia, así como sobre los preparativos de Putin para la cumbre.