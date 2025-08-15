Las acciones argentinas en Wall Street continúan en caída tras cambios en el esquema monetario

Esta tendencia se produce luego de los anuncios del Gobierno sobre cambios en el esquema monetario para intentar contener el aumento del dólar y la inflación.

A pesar de que no hay actividad financiera local, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street siguen en territorio negativo, manteniendo las bajas de la jornada anterior. Esta tendencia se produce luego de los anuncios del Gobierno sobre cambios en el esquema monetario para intentar contener el aumento del dólar y la inflación.

Los papeles de Globant, uno de los ADR más destacados de Argentina, lideran las caídas con una baja de 17%, tras haber presentado su balance que reportó su primera pérdida neta desde 2013. La caída de la empresa tecnológica es seguida por los ADR de Banco Galicia y Loma Negra, con retrocesos de 3,1% y 2,6%, respectivamente.

Por otro lado, los bonos en dólares siguen la misma tendencia, con caídas de hasta 0,8% en los mercados internacionales.

"Los operadores se mantienen con una postura cautelosa mientras esperan la normalización de las tasas en pesos y observan los movimientos del mercado de dinero", expresó Gustavo Ber, titular del estudio homónimo.

A nivel local, la bolsa porteña permanece cerrada este viernes, mientras que en la jornada previa, el S&P Merval cerró con una caída de 4,3% en pesos.