Fans de Silvina Luna en shock por una foto de El Poláco con su ex y un detalle que llamó la atención

El artista celebró los 12 años de su hija Alma en compañía de Valeria Aquino, que sorprendió con su transformación. La imagen que dio que hablar en las redes.

Hoy 16:42

Luego de estar en boca de todos por varias fotos subidas de tono, El Polaco volvió a dar que hablar en las redes por publicar una postal familiar junto a su hija Alma y su ex, Valeria Aquino. “12 años mi amor. Almita te amo con mi vida”, exclamó en referencia al cumple de la nena, una de las luces de sus ojos.

El posteo emocionó a sus seguidores, que se impresionaron con el crecimiento la adolescente. Sin embargo, también se reportaron varios fans de Silvina Luna, quienes quedaron en shock al ver a Aquino: le dijeron que estaba muy parecida a la recordada actriz y modelo rosarina surgida en Gran Hermano 2.

“No jodan, se parece demasiado a Silvina”, “Qué aire a Sil que tiene”, “Tuve que mirar bien porque es muy parecida a Luna”, “Cuántos creyendo que es Silvina”, “No se puede creer”, “Barby Silenzi se muere si ve esta foto”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron al cantante de cumbia. Después de años de escándalos y conflictos, todo indica que reinó la paz entre Ezequiel y su expareja, que solo buscan el bienestar de Alma.

La foto que llamó la atención

El motivo por el que Silvina Luna no se casó con El Polaco

Silvina Luna y El Polaco estuvieron muy enamorados. Tenían planes de boda y muchas ganas de formar una familia, pero nada de eso sucedió. Otra mujer se interpuso en el camino y el músico se dejó llevar, provocándole un gran dolor a la modelo.

Ximena Capristo, que fue íntima amiga de la ex Gran Hermano, exclamó que la tercera en discordia fue Barby Silenzi, como siempre se supo. Sin embargo, también dio a conocer cómo operaba la bailarina para quedarse con el artista, con quien tuvo una hija.

“Barby lo volvía loco al Polaco. Todo el tiempo le mandaba mensajes. Estaba enamorada de él y lo siguió a muerte”, sostuvo, y luego recordó el sincero consejo que le dio a Silvina: “Yo desde el primer momento le advertí que él no era para ella. Ella fue leal y él un salvaje. La lastimó, le costó muchísimo salir de ahí”. En aquel entonces, tras la infidelidad, Luna hizo todo lo posible por perdonarlo, pero no lo logró. “Me superó la situación, estoy desilusionada”, se le escuchó decir en una entrevista.