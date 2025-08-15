Ingresar
Intentaba sacar a su perro de las vías y murió atropellada por un tren

Ocurrió en la localidad de San Lorenzo, Santa Fe. La mujer estaba rescatando a su mascota, que se había escapado, cuando fue embestida por la formación

Hoy 17:35
Lugar del accidente

Una mujer de 59 años murió este viernes en Santa Fe tras ser embestida por un tren mientras intentaba rescatar a su perro de las vías. Según informaron los bomberos locales, el animal se había escapado y la víctima trataba de sacarlo del carril cuando fue alcanzada por una formación del Nuevo Central Argentino (NCA).

El hecho ocurrió minutos antes de las 22 del jueves, en las inmediaciones de las calles Suiza y Uruguay, en la localidad de San Lorenzo. La mujer, identificada como Delia Cáceres, paseaba a sus perros cuando uno de ellos huyó hacia las vías.

En el intento de salvarlo, fue atropellada. El perro murió en el acto, de acuerdo con medios locales, mientras que la víctima debió ser trasladada de urgencia a un hospital local con heridas graves.

A raíz del impacto, la víctima perdió el conocimiento y sufrió múltiples traumatismos. Fue trasladada primero al Hospital Granaderos a Caballo de la misma localidad y, debido a la gravedad de las lesiones, la derivaron al Hospital Escuela Eva Perón de la ciudad de Granadero Baigorria, donde falleció a las 7 horas de este viernes.

De acuerdo con el medio El Once, la mujer vivía a unos 50 metros del lugar del accidente. En el operativo intervinieron Bomberos Voluntarios y Zapadores de San Lorenzo, personal de la comisaría 7ª y agentes de Tránsito municipal.

La Fiscalía de San Lorenzo investiga las circunstancias del accidente.

