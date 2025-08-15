Nico González se separó de su esposa Paloma Silberberg tras filtrarse un video con Sabrina Rojas

Un mes después del escándalo por el video en un boliche, el delantero de la Selección y la modelo pusieron fin a su relación.

Hoy 17:45

La relación entre Nicolás González y Paloma Silberberg llegó a su fin, un mes después de que se viralizara un video del futbolista junto a Sabrina Rojas en un boliche. Aunque en un primer momento la pareja intentó seguir adelante como si nada, finalmente no lograron superar la crisis que desató el episodio.

Según reveló el periodista Fede Flowers, el delantero de la Selección Argentina y la modelo están “separadísimos” y hasta se habrían bloqueado en redes sociales. “Está todo tan mal que ya no se pueden ni ver”, aseguró. Además, Silberberg borró todas las fotos con González de su cuenta de Instagram.

La separación sería reciente, ya que la pareja estuvo en EuroDisney el pasado 5 de julio. “Convivían en Europa. Separadísimos”, subrayó Flowers, quien recordó que el escándalo se desató a partir de una imagen en la que se veía a González junto a Sabrina Rojas en un boliche.

En aquel momento, las imágenes generaron rumores de coqueteo, pero Rojas lo negó. Pese a eso, el episodio habría sido el detonante de la ruptura. Silberberg, por su parte, había reaccionado de manera irónica en redes sociales, publicando una foto con una copa de vino y la frase: “Yo muy preocupada un martes a la noche”.