Se disputó con éxito el partido de fútbol “María Luisa Paz de Carabajal”

Hoy 19:08

Con el acompañamiento de la municipalidad de La Banda, el jueves a la tarde se disputó el partido clásico entre los Carabajal y los Cantos, dónde estuvo en juego el trofeo “María Luisa Paz de Carabajal”.

El juego se disputó en la cancha de “Cholo” Suárez y fue una actividad que se desarrolló en el marco de los festejos programados para la Fiesta de la Abuela Carabajal, que se celebra todos los años para esta época en el barrio Los Lagos.

Luego de un entretenido partido de dos tiempos de 39 minutos, el marcador terminó igualado y todo debió resolverse con una serie de penales que terminó 5 - 4 a favor de Los Carabajal.

En la oportunidad, “Fily” Carabajal, destacó: “Este es un partido ya clásico de todos los años, entre la familia Carabajal y la familia Cantos. Dos familias, una de ciudad Capital y otra de la ciudad de La Banda. Las dos son folcloristas, las dos son futbolistas.

Así que todos los años hacemos este partido a modo de homenaje y en el marco del aniversario de la Fiesta de la Abuela María Luisa Paz de Carabajal.

Además, este año tenemos el trofeo para ver quién se lo lleva. Hemos decidido que sea una Copa Challenger, el equipo que lo gane tres años seguidos se quedará con el trofeo o cinco alternados.

Estos partidos también son para confraternizar, para estar reunidos y unidos. El fútbol siempre permite estas cosas. Por eso el objetivo de este evento deportivo es reunirnos con la familia, con amigos y con la gente que nos va a venir a acompañar”.