Estudiantes se impuso en La Banda ante Banfield y sumó su segundo triunfo en el Clausura

El elenco de Néstor Vera ganó por 2 a 1 en el marco de la fecha 6 de la Liga Santiagueña.

Hoy 19:35

Por la sexta fecha de la Zona A del Torneo Clausura, Estudiantes de Huaico Hondo derrotó como visitante a Banfield en La Banda por 2 a 1 y alcanzó su segunda victoria en el certamen.

En la visita anotaron Ricardo Ávila y “Chuni” Gómez. Banfield descontó con un cabezazo, en tanto que la visita sufrió la expulsión de Jonathan Acuña.

De esta forma Banfield se mantiene con 3 puntos tras 3 empates y 3 derrotas y sigue sin ganar en el Clausura, se ubica penúltimo. En la próxima jornada visitará a Independiente de Beltrán.

Estudiantes ahora acumula 8 puntos en el Clausura producto de 2 victorias, 2 empates y 2 derrotas y queda momentáneamente 4º en la Zona A. La próxima se mide ante Atlético Forres.

En Reserva, también ganó el equipo de Huaico Hondo por 2 a 1.

Cronograma de partidos:

Viernes 15

Banfield 1-2 Estudiantes

Comercio 1-0 Güemes

Domingo 17

16.00: Atlético Forres vs. Yanda

16.00: Agua y Energía vs. Central Argentino

16.00: Unión de Beltrán vs. Mitre

16.00: Independiente de Fernández vs. Instituto Santiago

16.00: Defensores de Forres vs. Vélez de San Ramón

16.00: Sarmiento vs. Independiente de Beltrán

16.00: Unión Santiago vs. Villa Unión

Lunes 18

16.00: Central Córdoba vs. Sportivo Fernández (a puertas cerradas)