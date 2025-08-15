Brutal accidente: un muerto y dos heridos tras un choque frontal entre una camioneta y un camión

Las autoridades trabajan para esclarecer cómo fue el siniestro. El hombre que falleció tenía 65 años y manejaba el vehículo de menor tamaño

Hoy 20:05

Un accidente vial registrado en la mañana del viernes en la ruta provincial 11, a la altura del kilómetro 130, dejó como saldo la muerte de una persona y otras dos heridas en el sur de la provincia de Córdoba, en el departamento de Juárez Celman.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El siniestro se produjo en el sector conocido como “La Vasquita”, a pocos kilómetros de la localidad de Ucacha, cuando, por causas que se investigan, un camión Mercedes Benz con acoplado y una camioneta Fiat Ducato colisionaron de frente.

En el utilitario viajaban un hombre de 65 años, oriundo de Laborde, quien conducía el vehículo, y una mujer de la misma edad que lo acompañaba. De acuerdo con la información oficial, el conductor murió en el acto a raíz del impacto, mientras que la acompañante fue trasladada al Hospital Municipal de Ucacha, donde permanece fuera de peligro.

El camión, que transportaba maíz, según detalló el medio cordobés El Doce TV, era conducido por un hombre de 55 años, quien terminó lesionado levemente. De acuerdo con el reporte, logró salir por sus propios medios y fue asistido por un servicio de emergencias en el lugar.

En la zona trabajaron efectivos de la Policía de Córdoba, inspectores de tránsito y bomberos voluntarios, quienes asistieron a las víctimas y coordinaron las tareas para restablecer la circulación.

La ruta permaneció cortada durante algunas horas para permitir el operativo y el retiro de los vehículos involucrados. Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar las circunstancias del hecho.