La Asociación Atlética Quimsa recibe a la Liga Federal Femenina

Las dirigidas por Germán Brao reciben a Hindú (Córdoba), Bolívar (Carlos Paz) y Municipal Luján de Cuyo (Mendoza) en búsqueda de avanzar a la siguiente etapa del torneo organizado por la Confederación Argentina de Básquet.

Hoy 20:27

Este sábado y domingo el Estadio Ciudad será sede del cuadrangular de La Liga Federal Formativa U17 femenina que tendrá a Quimsa como protagonista.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Las dirigidas por Germán Brao reciben a Hindú (Córdoba), Bolívar (Carlos Paz) y Municipal Luján de Cuyo (Mendoza) en búsqueda de avanzar a la siguiente etapa del torneo organizado por la Confederación Argentina de Básquet.

En el equipo fusionado aparecen figuras como Josefina Peralta, Helena Traube, Violeta Saravia y un nutrido grupo de jugadoras que ya debutaron en La Liga Femenina y comparten entrenos con el plantel superior.

Programación:

Sábado 16 de agosto

10 Hs Quimsa vs Municipalidad Luján de Cuyo

18 Hs Hindú vs Municipalidad

20 Hs Bolívar vs Quimsa

Domingo 17 de agosto

9 Hs Bolívar vs Municipalidad

11 Hs Hindú vs Quimsa

17 Hs Bolívar vs Hindú