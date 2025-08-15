La Asociación Atlética Quimsa recibe a la Liga Federal Femenina

Las dirigidas por Germán Brao reciben a Hindú (Córdoba), Bolívar (Carlos Paz) y Municipal Luján de Cuyo (Mendoza) en búsqueda de avanzar a la siguiente etapa del torneo organizado por la Confederación Argentina de Básquet.
Este sábado y domingo el Estadio Ciudad será sede del cuadrangular de La Liga Federal Formativa U17 femenina que tendrá a Quimsa como protagonista.
En el equipo fusionado aparecen figuras como Josefina Peralta, Helena Traube, Violeta Saravia y un nutrido grupo de jugadoras que ya debutaron en La Liga Femenina y comparten entrenos con el plantel superior.
Programación:
Sábado 16 de agosto
10 Hs Quimsa vs Municipalidad Luján de Cuyo
18 Hs Hindú vs Municipalidad
20 Hs Bolívar vs Quimsa
Domingo 17 de agosto
9 Hs Bolívar vs Municipalidad
11 Hs Hindú vs Quimsa
17 Hs Bolívar vs Hindú