Video: Así fue el momento del recibimiento de Donald Trump a Vladimir Putin en Alaska

El presidente de Estados Unidos y su par ruso protagonizaron un histórico encuentro con promesas de avanzar hacia la paz en Ucrania.

Hoy 20:35

Con un cerrado aplauso, un largo apretón de manos y hasta una venia militar, Donald Trump recibió a Vladimir Putin en Alaska, donde ambos líderes celebraron una cumbre bilateral.

El mandatario estadounidense, recientemente retornado al poder, destacó que el objetivo principal del encuentro es “llevar paz a Ucrania”, en referencia al conflicto bélico que mantiene a Rusia enfrentada con Kiev desde 2022.

Putin, por su parte, agradeció la hospitalidad y se mostró dispuesto a dialogar sobre “seguridad global y estabilidad estratégica”. La reunión en suelo estadounidense marca un nuevo capítulo en las relaciones entre Washington y Moscú.