Dr. Hugo Pizzi advirtió sobre “una cadena de errores” en el caso del fentanilo contaminado

Fue entrevistado este viernes en el programa El Dueño de la Tarde de Radio Panorama.

El infectólogo Hugo Pizzi se refirió en Radio Panorama al grave episodio de contaminación de fentanilo, que provocó múltiples muertes en el país, y señaló que la causa principal fue el incumplimiento de las normas de bioseguridad en el proceso de elaboración. Explicó que en cualquier laboratorio farmacéutico, como en la industria alimentaria, existen protocolos estrictos sobre higiene, temperatura, tiempos de producción y control, y que la falla en alguno de estos pasos puede derivar en consecuencias graves. “No hay duda de que hubo un error primario en la bioseguridad”, remarcó.

Pizzi precisó que el fentanilo contaminado fue distribuido desde un laboratorio a otros centros, y que las autoridades ya sabían que se trataba de un lote específico identificado por el Instituto Malbrán, que detectó la presencia de dos bacterias: Klebsiella pneumoniae, resistente y difícil de tratar, y Ralstonia pickettii, poco común en medicina pero conocida en el ámbito agrícola. Sin embargo, criticó que la trazabilidad —el seguimiento del destino de cada partida— no se realizó de manera rápida y eficiente, a pesar de que habían pasado tres meses desde que se reportaron las primeras muertes en La Plata.

El especialista señaló que este fue el segundo gran error, ya que con la información disponible se podría haber identificado con precisión el recorrido del lote y retirarlo de todos los efectores de salud, tanto públicos como privados. Agregó que en provincias donde se actuó con rapidez no se registraron nuevos casos, y cuestionó la falta de coordinación nacional para ordenar la incautación inmediata del producto. “Son pasos simples: identificar el lote, avisar a cada hospital o sanatorio y retirarlo. Eso se hace incluso con alimentos o cosméticos; aquí estaba en juego la vida de las personas”, enfatizó.

Finalmente, Pizzi calificó el episodio como “un eslabón de fracasos” que pudo haberse cortado a tiempo y que no debería repetirse en pleno 2025. Recordó que se trataba de unas 45.000 dosis contaminadas y advirtió que el hecho supera, por su gravedad y cantidad de víctimas, otros siniestros recientes en el país. Aunque destacó que la justicia puede esclarecer exactamente qué ocurrió, insistió en que las tres fallas clave fueron: incumplimiento de bioseguridad, demora en la trazabilidad y falta de retiro inmediato del lote. “Todos los efectores de salud tienen la obligación de estar atentos a estas alertas”, concluyó.

Mirá aquí en el streaming de Radio Panorama la entrevista completa: