Emoción y ternura con nuestros peques: Noticiero 7 celebró el Día de la Niñez con una edición muy especial

Los pequeños, que son integrantes de la familia de Noticiero 7, al ser los hijos e hijas de periodistas, camarógrafos, editores, técnicos, productores y administrativos; nos regalaron un momento único frente a las cámaras.

Hoy 23:01
dia del niño

En el marco del Día de la Niñez, Noticiero 7 sorprendió a su audiencia con un video tan emotivo como original: una Mini Edición del informativo más visto de Santiago del Estero, protagonizada íntegramente por los hijos e hijas de quienes trabajan día a día en el canal de los 60 años.

Con simpatía, frescura y mucho carisma frente a cámara, los pequeños periodistas hicieron su debut televisivo llevando las noticias a su manera, demostrando que el talento y la pasión por la comunicación se heredan.

Los protagonistas de esta edición especial fueron: Constantino Mendoza, Martina Varela, Catalina Chara, Augusto y Candelaria Ibañez, Luis Ariel Giménez, Emilia Cáceres, Valentín Trejo, Jazmín Anzani, León Ferreyra, Agustín Altamiranda, Enzo Galván, Freya y Baldur Leshman, Eleonora Luna, Benjamín Luna, Ana Paula Ekardt, Morena Suárez, Sofía Luna, Ítalo Mateo, Federica y Bernardina Rosolen Getar, Leonor Ferreyra, Victoria Carabajal y Lihué Cejas Burgos.

La producción estuvo a cargo de “Tito” Cejas, Gisela Filas y Magdalena Bresia; en dirección y sonido, Matías Leshman y Adrián Rivero; la edición también a cargo de Matías Leshman; y en cámaras, Raúl Andrada, “Caio” Luna, Eduardo Cáceres y “Choper” Cáceres.

El resultado fue un video lleno de ternura y espontaneidad, que no solo celebró a los más chicos en su día, sino que también mostró el espíritu familiar que caracteriza al equipo de Noticiero 7.

Mirá aquí la emotiva edición de los pequeños de Canal 7 de Santiago del Estero:

TEMAS 60 años de Canal 7 día de la niñez

