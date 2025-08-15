La intendente Fuentes otorgó herramientas e indumentaria de trabajo para la Dirección de Electricidad

Esta vez, se otorgaron a más de 160 trabajadores, camperas impermeables térmicas y kits de herramientas de uso manual compuestos por pinzas, llaves francesas, destornilladores, linternas, reflectores portátiles, palas, guantes y máscaras protectoras, entre otras.

En el acto de entrega de nuevos uniformes y equipamiento para los empleados de la Dirección de Electricidad, la intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, valoró su compromiso con el mantenimiento y puesta en condiciones del alumbrado público.

Esta vez, se otorgaron a más de 160 trabajadores, camperas impermeables térmicas y kits de herramientas de uso manual compuestos por pinzas, llaves francesas, destornilladores, linternas, reflectores portátiles, palas, guantes y máscaras protectoras, entre otras.

"Poder completar el uniforme y otorgar los insumos que necesitan los empleados para desarrollar su labor diaria, es posible gracias al equilibrio financiero que tenemos en el municipio, que muestra una administración responsable y ordenada", indicó la jefa comunal.

"Es fundamental que el personal de Electricidad esté adecuadamente protegido con la indumentaria y los elementos de seguridad que requiere su actividad, ya que eso significa velar por el bienestar de la familia municipal", agregó.

La Ing. Fuentes resaltó que "gracias al compromiso de los operarios y de nuestro gabinete, más de la mitad del alumbrado público urbano ha sido reconvertido a tecnología led, en un claro reflejo de satisfacer las demandas de los vecinos en materia de iluminación".

Por su parte, el director de la dependencia, Marcelo Aguilar, valoró "la dedicación de los trabajadores para mantener en buenas condiciones el alumbrado público que, la mayoría de las veces, se ve afectado por robos o actos de vandalismo".

Acompañaron a la jefa comunal los secretarios de gobierno, Néstor Machado; de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Jorge Vila; y la subsecretaria de Obras Públicas, Rosa Allalla. Además participaron los secretarios generales de los gremios SUOEM, Héctor Coronel, y de SIMUSA, Leandro Álvarez.