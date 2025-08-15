Cientos de jóvenes se inscribieron para la segunda edición del concurso de cuentos La Bibliodera organizado por la Municipalidad

El certamen contó con la coordinación de Belén Cianferoni y del director de Juventud, Luis Llanos, quienes se encargaron de articular acciones con diferentes instituciones educativas

Hoy 23:50

La Dirección de la Juventud de la Municipalidad de la Capital cerró con éxito la convocatoria al segundo concurso de “La Bibliodera, el gualicho de tu voz”, con la participación de jóvenes de Capital y de ciudades del interior provincial que se sumaron al certamen de cuentos de fantasía y terror.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El certamen contó con la coordinación de Belén Cianferoni y del director de Juventud, Luis Llanos, quienes se encargaron de articular acciones con diferentes instituciones educativas, lo que permitió que numerosas escuelas, profesorados y talleres literarios incorporaran el concurso a sus actividades aúlicas.

El jurado integrado por Estefanía Páez Jiménez, Mariano Gastón Noriega y Gabriel Hoyos Izurieta, evaluó cada relato, mientras que el artista Pablo Jorvatt ilustró el costumbrismo del terror santiagueño y María Fontalba se encargó de las correcciones finales.

Asimismo, la Dirección de la Juventud informó que en los próximos días se darán a conocer los ganadores en una ceremonia de premiación y que tanto la antología impresa como su versión digital se presentarán oficialmente en la Feria del Libro provincial.