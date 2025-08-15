San Lorenzo va por la cima en su visita a Platense por el Torneo Clausura

El conjunto de Damián Ayude será líder con un empate, mientras que los dirigidos por el Kily González buscan su primer triunfo en el certamen. Se miden desde las 14:15.

Platense y San Lorenzo se verán las caras este sábado desde las 14.15 en el Estadio Ciudad de Vicente López, en un duelo clave por la fecha 5 del Torneo Clausura 2025. El conjunto de Damián Ayude será líder con un empate, mientras que los dirigidos por el Kily González buscan su primer triunfo en el certamen.

El Calamar, vigente campeón del fútbol argentino, atraviesa un presente irregular tras la salida de la dupla Orsi-Gómez. Acumula cuatro empates y una derrota, y todavía no pudo festejar bajo la conducción de su nuevo DT. El encuentro de este sábado es visto como una oportunidad para enderezar el rumbo.

Por el lado del Ciclón, la situación es diferente. Marcha segundo con 8 puntos, sólo por diferencia de gol detrás de River, y conserva el invicto en el torneo. Además, en la previa recibió un guiño dirigencial: el Comité de Ética de AFA no sancionará a Marcelo Moretti, quien seguirá como miembro del Comité Ejecutivo. En cuanto al plantel, Ezequiel Cerutti sigue entrenando diferenciado y Manuel Insaurralde será operado por su fractura.

Probables formaciones

Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Tomás Silva; Guido Mainero, Leonel Picco, Franco Baldassarra, Franco Zapiola; Vicente Taborda y Ronaldo Martínez. DT: Cristian González.

San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Francisco Perruzzi, Juan Cruz Rattalino o Perruzzi; Matías Reali, Alexis Cuello, Agustín Ladstatter o Andrés Vombergar. DT: Damián Ayude.