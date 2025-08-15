Con el santiagueño Goitea en cancha, Huracán le ganó sobre el final a Argentinos que terminó con dos menos

El Globo se impuso por 1 a 0 ante el Bicho en el Ducó por la quinta fecha del Torneo Clausura.

En el Tomás A. Ducó, Huracán se quedó con un triunfo clave por la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 al superar por la mínima a Argentinos Juniors. El encuentro dejó de todo: dos rojas, ¡12 tarjetas en total!, un insólito error de Luis Lobo Medina que expulsó a un jugador equivocado y un complemento jugado sin VAR por un desperfecto técnico.

El partido se rompió en el primer tiempo cuando Nicolás Fattori fue expulsado tras una fuerte infracción sobre Gil. Aunque al principio había sido amonestado, desde el VAR llamaron al árbitro y este corrigió con la roja directa. Aun con un hombre menos, el Bicho se las ingenió para complicar, y estuvo cerca de irse al descanso arriba, de no ser por un salvataje de Ojeda en la línea.

Ya en el complemento, el Globo dominó la pelota pero le costó generar peligro. La llave llegó desde el banco: Miljevic armó la jugada, Bisanz metió un centro pasado y, tras la incomodidad de Giménez al defensor rival, Agustín Urzi apareció solo por el segundo palo para empujar el 1-0 definitivo.

Con esta victoria, Huracán —que presentó un equipo alternativo pensando en la Copa Sudamericana ante Once Caldas— no solo festejó los tres puntos, sino que además trepó a lo más alto de la tabla, en una tarde de pura adrenalina en Parque Patricios.