Rosario Central lo ganaba, pero Deportivo Riestra lo empató en el final y amargó la fiesta en el Gigante

El Canalla todavía no encuentra regularidad en el Clausura, volvió a dejar puntos en el camino ante el Malevo tras empatar 1 a 1 por la quinta fecha.

Hoy 21:13

Rosario Central mostró lo mejor de sí en el primer tiempo, sobre todo en los primeros 20 minutos, pero desperdició su ventaja en la segunda mitad y terminó pagando caro: Deportivo Riestra igualó de penal en la última acción del partido, dejando escapar la oportunidad de sumar tres puntos y de ganar un envión anímico clave de cara al clásico ante Newell’s.

Desde el inicio, el equipo dirigido por Ariel Holan logró generar peligro constante. Con un planteo ofensivo que igualó los cinco hombres de Riestra en el fondo, los volantes quedaron libres para conectar con los delanteros. Así llegó el gol de Alejo Véliz, tras un centro preciso de Malcorra desde la banda izquierda.

Sin embargo, en el segundo tiempo el rendimiento del Canalla decayó. Le faltaron desbordes, velocidad y cambio de ritmo. Solo Di María, Malcorra y Véliz lograron acercarse con peligro al arco visitante, mientras que Riestra fue más paciente y astuto, hasta que Herrera convirtió el penal en la última jugada.

Con este empate 1-1, Rosario Central suma apenas un triunfo en cuatro fechas del Clausura y sigue buscando regularidad en un semestre complicado, donde aún no logra estabilizar su rendimiento y resultados.

